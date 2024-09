Здоровые привычки, которые помогут прожить долгую жизнь

Иногда, чтобы начать движение к своей цели, трудно найти достаточно мотивации и внутренних сил. Однако, если вы хотите найти вдохновение, вы можете ознакомиться с живой легендой Майком Фремонтом - 102-летним американским бегуном, который активно наслаждается жизнью.

В Eat This, Not That! поделились его историей, которая показывает, как здоровые привычки могут способствовать долгой и активной жизни. Исследуйте его подходы к жизни, чтобы узнать больше о том, как дожить до 100 лет в хорошей физической форме.

Бегун установил мировые рекорды в возрасте 80 и 90 лет

Майк Фремонт работает уже более 60 лет и имеет в своем достижении 4 мировых рекорда по бегу. Стоит отметить, что он установил рекорды в марафоне в возрасте 80 и 90 лет. Это подтверждает его невероятную физическую форму и выносливость несмотря на почтенный возраст.

Борьба с проблемами и мотивация

Майк Фремонт начал бегать в 30 лет после потери первой жены из-за кровоизлияния в мозг. Как овдовевший отец троих детей, он использовал бег как способ снять стресс, часто беря ребенка с собой на пробежки. Он отмечает, что бег был гораздо более эффективным для него, чем алкоголь. Сегодня Фремонт продолжает бегать на любимых маршрутах, приветствуя всех, кто проходит мимо. Местные жители хорошо его знают, поскольку он является неотъемлемой частью их жизни на протяжении многих лет.

Увлечение греблей на каноэ на длинные дистанции

Этот бегун известен не только в родном штате Огайо, но и за его пределами. Кроме бега и марафонов, Фремонт увлекается длительными дистанциями на каноэ. Поэтому, его достижения действительно поражают и вдохновляют даже молодых людей по всей стране.

Роль позитивного настроя и жизнелюбия

Майк Фремонт, который дожил до 100 лет благодаря позитивному настрою и здоровым привычкам, получил страшный диагноз в 1990-х. Тогда ему диагностировали колоректальный рак с прогнозом жизни всего 3 месяца. Несмотря на это, жизнь взяла верх и через 2,5 года после диагноза хирурги успешно удалили опухоль, не обнаружив метастазов.

"Хирург сказал, что искал метастазы в 35 местах и не нашел ни одного. Ноль", — сказал Фремонт.

10 км марафон и веганская диета

Фремонт был настолько поражен новостями, что начал участвовать в 10-километровых забегах, марафонах и других событиях. Благодаря своему небольшому весу и телосложению он быстро стал успешным бегуном и начал выигрывать соревнования. Погрузившись в бег, он придерживался веганской макробиотической диеты, которая, по его словам, стала ключевой для его здоровья.

Фремонт бегает в свое удовольствие, соблюдая умеренность и наслаждаясь жизнью со своей женой, пятью внуками и четырьмя правнуками Он советует не бояться и начать бег, как это сделал он много лет назад. Майк Фремонт говорит: "Пойдем со мной. Я пойду с тобой. Я побегу с тобой. Все, что ты захочешь".

