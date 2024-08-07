Здоровые привычки 'Скалы': Двейн Джонсон делится секретами удивительной формы в 50 лет

Важно поддерживать физическую форму и полноценное питание, чтобы быть в форме. Но положительное мышление также оказывает значительное влияние на общее здоровье.

Исследования показывают, что люди с положительным настроением живут подольше. Таких принципов придерживается и известный киноактер и реслер Двейн Джонсон. О его жизненных привычках и здоровом образе жизни рассказывает eatthis.com.

У Джонсона миллионы подписчиков в Instagram, и один взгляд на его страницу показывает почему так. Его тренировочные селфи демонстрируют не только его мышцы, но и его доброе сердце. Здоровые привычки и фитнес-режим Джонсона являются вдохновением для многих.

Позитивные настроения для всех

"Скала" всегда дарит своим поклонникам и близким положительные эмоции. Одно его видео на его Instagram показывает, как он совершил прекрасный поступок для своей двоюродной сестры, профессиональной реслерки Сароны Снуки. Он подарил ей новый дом, и этот добрый жест получил более 1,6 млн. лайков.

Раньше Джонсон подарил своей маме новый дом, написав: "Люблю тебя, мама. Когда я был маленьким, я ненавидел, когда мама плакала. Сегодня я с удовольствием принимаю ее слезы радости. Я удивил маму новым домом, и ей понадобилось 8 недель, чтобы впервые увидеть все, что мы для нее подготовили.

Интенсивные тренировки

Джонсон упорно тренируется для ролей и знает значимость здорового питания после тренировок. Для подготовки к роли в фильме "Черный Адам" он ежедневно начинал с кардио, сосредотачиваясь на бицепсах и спине по понедельникам, плечам – в середине недели, и трицепсам и груди по пятницам. Его рацион после тренировок включал в себя протеиновый коктейль с электролитами, протеиновым порошком, углеводами, креатином и яблоком. Он добавлял также зелень, рис и куриную грудку.

"Не забывайте о важности белков, углеводов и сахара после тренировки. Это критическое время для восстановления мышц", – говорит Джонсон.

Домашний тренажерный зал

Большинство своих интенсивных тренировок Джонсон проводит в своем домашнем тренажерном зале, который называет "Железным раем". Он часто делится фрагментами своих упражнений в Instagram, вдохновляя своих подписчиков.

Вдохновляющие цитаты

Джонсон регулярно делится мотивационными цитатами и советами. Недавно он опубликовал фото с тренировкой, подписав: "Жизнь в "неудобной зоне" – это хорошее место для любых бизнес целей. Установите свой тон с намерением для продуктивной недели, мои друзья".

Заботливый папа

Джонсон также гордый отец. Одной из любимых публикаций есть селфи с его детьми, которые нарисовали на его лице усы. Он написал: "Сегодня утром было трудно делать вид, что я сплю, когда мои дети рисовали на моем лице".

Джонсон также поделился видео ко Дню отца, написав, как он гордится быть отцом, и поблагодарил своих детей за их доброту и любовь.

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