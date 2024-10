Здоровые привычки, улучшающие похудение

Если вы хотите улучшить свою жизнь и контролировать состояние тела, занимайтесь осознанным питанием, пробуя пищу на вкус и используя все органы чувств. Ешьте медленно, а перед едой спросите себя, действительно ли вы хотите это съесть и что вам подсказывает ваше тело.

Помните, что осознанное питание - это не ограничение, а сознательный выбор. Как этот принцип поможет вам поддерживать формы, рассказали в Eat This, Not That.

Обдумывайте свой выбор

Сделайте паузу перед едой, чтобы осознать, действительно ли вы хотите съесть эту еду. Это поможет вам понять свои истинные желания и начать практиковать интуитивное питание. Будьте внимательны к своему выбору и слушайте свои ощущения. Это первый шаг к более осознанному подходу к еде.

Определите свой мотив

Понимание своих желаний - важный шаг к осознанному питанию. Взгляните на свои привычки и раскройте, что на самом деле движет вами во время еды.

Немецкие исследователи определили 15 основных причин, почему мы едим. Ознакомление с этими мотивами поможет вам выявить собственные факторы потребления пищи, которые не всегда связаны с голодом.

Вкус: еда вкусная. Привычка: регулярное потребление. Потребность и голод: чувство голода или потребность в энергии. Здоровье: поддержка сбалансированного питания. Удобство: быстрое и легкое приготовление. Удовольствие: желание побаловать себя. Традиция: привычные блюда в праздники. Природные проблемы: органическая или экологичная пища. Коммуникабельность: приятные общие трапезы. Цена: доступная или бесплатная еда. Зрительная привлекательность: привлекательная упаковка или подача. Контроль веса: низкокалорийная еда. Эмоциональная регуляция: ободрение в сложные моменты. Социальные нормы: избегание невежливости. Социальный имидж: популярность пищи, усиливающая имидж.

Перекус

Готовьте здоровые перекусы в начале недели, чтобы утолить голод и избежать соблазна калорийных продуктов. Держите их под рукой, чтобы не обращаться к сахарным закускам в рабочее время. Это поможет вам придерживаться внимательного питания и снизят риск непреднамеренного переедания.

Будьте как пищевой критик

Сосредоточьтесь не только на потреблении пищи, но и на ее подаче и вкусовых нюансах. Например, прикусив виноградину, обратите внимание на сок, текстуру, аромат и ощущения, которые возникают, вместо того, чтобы просто съесть несколько виноградин.

Следите за своим внутренним состоянием

Затягивая прием пищи на два часа, важно осознавать свои ощущения. Обращайте внимание на то, как вы чувствуете голод и какие сигналы получаете от тела. Замечайте эмоциональный голод и отличайте его от физического. Так вы сможете лучше понимать, когда вы действительно голодны или сыты.

