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Здоровые сладости: чем заменить шоколад, зефир и конфеты

OBOZ.UA
Новости медицины
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Здоровые сладости: чем заменить шоколад, зефир и конфеты

Для многих людей сладости —  важная часть рациона. И это весьма пагубно сказывается на здоровье, ведь такие продукты содержат избыток сахара, масел и крахмала. 

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При этом существуют натуральные сладости, которые можно употреблять без вреда для организма.

Чем заменить шоколад, десерты и конфеты в ежедневном рационе, рассказывает OBOZ. UA.

Какие лакомства считаются полезными?

Наиболее безобидными и полезными лакомствами считаются сухофрукты — курага, чернослив, цукаты и финики. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, способствуют нормальному пищеварению и укрепляют иммунитета. 

Однако и здесь важно соблюдать чувство меры, поскольку их чрезмерное употребление может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Еще одна натуральная альтернатива традиционным сладостям — орехи Они содержат полезные жиры, белки и антиоксиданты.

Могут ли орехи навредить? К сожалению, наряду с полезными компонентами, в их состав входит синильная кислота, чрезмерное потребление которой может негативно сказаться на костной системе. Кроме того, орехи могут вызывать раздражение горла или дискомфорт в желудке.

Здоровые сладости: чем заменить шоколад, зефир и конфеты

Вывод

Главное правило здорового питания — умеренность: даже полезные лакомства стоит употреблять в разумных количествах.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская