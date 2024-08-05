Здоровые закуски из Instagram: какие блюда привлекают людей на похудении

Instagram является отличным источником вдохновения для любителей пищи. К счастью, есть блоггеры, которые заботятся о здоровье и заботятся о том, чтобы их закуски были полезны.

Они публикуют рецепты своих блюд, которые не только вкусны, но помогают сжигать жир. Издание eatthis.com опубликовало несколько закусок, которые помогут вам оставаться в форме от высокобелковых снеков до сладостей.

Авокадо на ржаном хлебе с семенами

Этот тост с авокадо и тертой морковью, приправленный семенами, отлично насыщает благодаря высокому содержанию клетчатки и полезных жиров. Исследование в Nutrition Journal показало, что люди, которые ели половину авокадо на обед, сообщали о снижении аппетита на 40% в течение нескольких часов. Оливковое масло, добавленное в этот тост, также является источником здоровых жиров.

Смузи с клубникой и кокосом

Этот смузи с клубникой, кокосом, миндальным молоком и семенами чиа является отличным средством для сжигания жира. Ягоды богаты полифенолами. Исследование показало, что употребление трех порций ягод ежедневно уменьшает образование жировых клеток на 73%. Среднецепочечные триглицериды из кокоса используются как энергия, а не хранятся в виде жира.

Шоколадно-банановый протеиновый шейк с арахисовым маслом и корицей

Этот протеиновый коктейль содержит шоколадный белковый порошок, лед, несладкое миндальное молоко, банан, арахисовое масло с корицей и чиа. Сочетание белка, калия из банана и сытного орехового масла делает его идеальной закуской для контроля аппетита.

Печенье с бананом, овсянкой и кокосом

Это печенье не содержит муки или сахара. Оно сделано из овсянки, подслащенное бананом, изюмом и экстрактом ванили. Миндаль и тертый кокос добавляют полезные вещества.

Ломтики яблока с арахисовым маслом, ягодами годжи, кокосом и инжиром

Яблоки, богатые клетчаткой, являются основой для этой закуски. Они отлично подходят для мини-бутербродов. Антоцианы, придающие яблокам цвет, помогают в сжигании жира. Крекеры с тыквенными семенами, сушеный кокос и инжир добавляют текстуру, а ягоды годжи повышают энергию и уменьшают стресс.

Фрукты на гренках

Эта красочная закуска сочетает клубнику, вишню и ежевику, которые помогают сжигать жир благодаря антиоксидантам. Персики содержат фенольные соединения, уменьшающие воспаление и метаболический синдром. Высокое содержание клетчатки и воды во фруктах вместе с сыром маскарпоне предоставят вам ощущение сытости.

Чипсы из кале и кокосового масла

Эти чипсы сочетают два лучших продукта для похудения: кале с большим количеством клетчатки и калия и кокосовое масло, которое уменьшает объем талии. Готовится этот вкусный перекус всего 10 минут.

Смузи с арахисовым маслом

Смузи-боул с ореховым маслом, клубникой, кокосом и какао-чипсами отлично удовлетворяет вкусовые рецепторы. Темный шоколад, медленно усваиваемый через стеариновую кислоту, уменьшает чувство голода.

Фруктовый салат в баночке с семенами чиа, клубникой и бананом.

Упаковка закусок в банки удобна для транспортировки и контроля порций. Фрукты вместе с семенами чиа, содержащими омега-3 жирные кислоты, помогают сохранить сердце здоровым и уменьшить вздутие живота.

Замороженные кокосовые йогуртные стаканчики.

Эти стаканчики с кефиром и кокосом помогают бороться со вздутием живота и сжигают жир благодаря полезным кефирным бактериям и лауриновой кислоте в кокосе. Ягоды придают вкус и полезные вещества.

Замороженные банановые кусочки

Эти замороженные закуски из бананов и шоколадных чипсов содержат калий, способствующий восстановлению мышц.

Фрукты и спреды на крекерах

Крекеры с полезными спредами легко создадут вкусную и сытную закуску. Киви, богатый витамином С, помогает в уменьшении жира на животе.

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