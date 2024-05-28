Зеленая энергия со спирулиной: пять вкусных рецептов для вашего здоровья

Спирулина, знаменитая своими питательными свойствами, становится неотъемлемой составляющей веганской полосы с зелеными водорослями. Яркие смеси со спирулиной могут снабдить ваш организм питательными веществами.

Эти пять вкусных рецептов со спирулиной следует включить в свой рацион, считает OBOZ.UA. Узнайте о преимуществах и насладитесь вкусами этих растительных напитков.

Тропическая спирулина

Приготовьте тропическую смесь, смешав один стакан кокосовой воды, полстакана нарезанного ананаса и половину банана. Добавьте одну чайную ложку порошка спирулины в смесь. Эта полоса насыщена витамином C от ананаса, калием из банана и большим количеством белка от спирулины, что делает его идеальным для вкусного и полезного лакомства.

Green Power Machine

Это мощный смузи, в котором две чашки шпината смешаны с одним спелым бананом и одним яблоком. Добавьте столовую ложку семян чиа и чайную ложку спирулины в смесь. Зеленый полезный напиток насыщен железом из шпината и богат клетчаткой из яблок, специально разработанный, чтобы обеспечить вас энергией и насыщенностью в течение всего дня.

Ягодная спирулина

Для создания ягодно-спирулинового взрыва смешайте одну чашку смеси ягод – клубники, черники, малины – с одним спелым бананом и горстью листьев капусты для насыщения питательными веществами. Добавьте чайную ложку порошка спирулины, чтобы усилить полезные свойства напитка. Эта полоса содержит большое количество антиоксидантов из ягод и кальция из листьев капусты, что делает его отличным и здоровым вариантом без молочных продуктов.

Спирулина с арахисом

Для приготовления насыщенной полосы смешайте две столовых ложки натурального арахисового масла с одним замороженным бананом и одной чашкой миндального молока.

Добавьте в эту смесь две чайные ложки порошка спирулины, чтобы обогатить напиток питательными веществами.

Такое сочетание содержит полезные жиры из арахисового масла и белковый удар растительного происхождения.

Этот напиток идеально подходит как восстановительный напиток после тренировки или как замена блюда, он не только питателен, но и вкусен.

Цитрусовая спирулина Зингер

Для увеличения иммунитета смешайте сок 2-ух апельсинов с цедрой половины лимона. Натрите немного имбиря для придания пикантности и добавьте половину авокадо для кремовости. Затем смешайте две ложки порошка спирулины, чтобы усилить этот цитрусовый напиток со спирулиной и имбирем. Этот увлажняющий напиток не только питает, но дарит энергию и освежает.

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