Зеленый горошек: какая польза и почему его следует ввести в рацион

Зеленый горошек является привычным бобовым продуктом, который содержит много пищевых волокон, крахмала, витаминов и антиоксидантов, что необходимы для организма. Кроме того, горошек имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки, благодаря чему является незаменимым продуктом во время похудения.

О каких еще полезных свойствах гороха стоит знать и почему его следует потреблять абсолютно всем, узнавали в OBOZ.UA.

Улучшает пищеварение

Благодаря клетчатке, которая содержится в составе зеленого горошка, этот продукт может поддерживать микробиому кишечника, способствуя нормальной работе пищеварительной системы. Кроме того, горох может помочь избежать некоторых осложнений, в частности воспалительных заболеваний кишечника, синдрома раздраженного кишечника и рака толстой кишки.

Улучшает зрение

Каротиноиды, цинк и витамин С, которые есть в составе горошка, улучшают зрение и защищают глаза от ряда заболеваний. В частности, регулярное потребление горошка может способствовать борьбе с катарактой или возрастной дегенерацией желтого пятна. Также, такой полезный состав может защищать глаза от вредного синего света, который излучают гаджеты.

Регулирует уровень сахара в крови

Этот бобовый продукт имеет низкий гликемический индекс, определяющий скорость, с которой уровень сахара в крови повышается после употребления пищи. То есть, после употребления зеленого горошка уровень сахара в крови не повышается резко, а постепенно уже после употребления пищи. Таким образом, горошек предотвращает появление сахарного диабета и болезней сердца.

Уменьшает действие свободных радикалов

Горошек содержит антиоксиданты, а именно сапонин, который известен своими противораковыми свойствами. Также, в составе горошка содержится витамин К, который снижает риск развития рака простаты. Также горошек содержит витамин С, который предотвращает преждевременное старение кожи и появление морщин.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о продуктах с содержанием клетчатки, которые следует добавить в рацион.

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