Зеленый или с пятнами: диетологи рассказали, как спелость банана влияет на организм

Бананы – один из самых популярных фруктов в мире, но не все задумываются, что их польза зависит от степени спелости. От зеленого до перезрелого – каждый этап имеет свое влияние на организм и обмен веществ.

Изменения в составе плода могут влиять на уровень сахара в крови, пищеварение и энергетический баланс. Именно поэтому важно понимать, какой банан выбрать в зависимости от собственных потребностей и состояния здоровья, пишет huffpost.com.

Неспелые бананы – твердые, с зеленой окраской – считаются особенно полезными для контроля уровня сахара в крови. Диетолог Эйвери Зенкер подчеркнула: "Эта стадия имеет самое высокое содержание резистентного крахмала и низкое содержание сахара".

Такой тип крахмала выполняет функцию клетчатки, поддерживая работу кишечника и помогая людям с предиабетом, инсулинорезистентностью или синдромом раздраженного кишечника.

"Резистентный крахмал действует очень похоже на клетчатку, что означает, что он ферментируется в кишечнике и может быть полезным для контроля сахара в крови", – объяснила преподаватель нутрициологии, диетолог Аманда Сауседа.

Она также советует сочетать такие бананы с арахисовым маслом для лучшего эффекта. В то же время спортсменам стоит быть осторожными, ведь незрелые плоды могут вызвать дискомфорт в желудке.

Желтые с зелеными кончиками: оптимальный вариант

Когда банан желтеет, но еще сохраняет зеленоватые края, крахмал начинает трансформироваться в простые сахара. Такое состояние считается наиболее сбалансированным: оно обеспечивает организм энергией без резких скачков глюкозы. Этот вариант хорошо подходит женщинам в период менопаузы, а также людям, которым важно поддерживать стабильный уровень энергии. При этом содержание калия и магния остается на высоком уровне.

Желтый банан

Полностью желтый банан – это стадия максимальной концентрации антиоксидантов и витаминов. По словам Сауседы, один плод обеспечивает примерно 8% суточной потребности в калии и магнии, что важно для нормального артериального давления и работы мышц. Это отличный вариант перед физическими нагрузками или как быстрый перекус для детей.

Перезрелые бананы: больше сахара, меньше витамина С

Бананы с темными пятнами или полностью коричневые содержат больше всего сахаров. Они легко усваиваются, поэтому могут быть полезными людям с низким аппетитом. Однако для тех, кто имеет диабет, их лучше ограничить. В то же время в таких плодах меньше витамина С (около 10 мг против 14 мг в спелых), зато больше фолатов.

"Эта стадия лучше всего подходит для выпечки и заморозки", – отметила Зенкер.

