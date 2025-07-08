Зеленый суперфуд: 8 преимуществ употребления огурцов

Огурцы – это не просто освежающее дополнение к салату или легкая закуска летом. Этот продукт имеет впечатляющий набор полезных свойств, которые подтверждены научными исследованиями.

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Благодаря высокому содержанию воды, витаминов и микроэлементов, огурцы положительно влияют на различные аспекты здоровья. Издание eatthis.com опубликовало восемь доказанных преимуществ употребления огурцов, которые могут вас удивить.

Улучшают состояние костей

Несмотря на свою легкость и низкую калорийность, огурцы являются источником важных микроэлементов, в частности витамина К. Этот витамин играет ключевую роль в формировании костной ткани, способствуя укреплению скелета. Один средний огурец содержит около 50 мкг витамина К – а это более 40% суточной нормы. Итак, добавив его в свой рацион, вы реально помогаете своим костям.

Способствуют свежему дыханию

"Огурцы благодаря своему высокому содержанию воды, клетчатки и фитохимических веществ могут уменьшить неприятный запах изо рта", – объясняет диетолог Джона Бурдеос.

Поскольку этот продукт состоит более чем на 95% из воды, он естественным образом увлажняет организм. Сухость в ротовой полости – одна из главных причин появления неприятного запаха, ведь слюна помогает очищать рот от бактерий. Кроме того, огурцы содержат антиоксидантные соединения – полифенолы и флавоноиды, которые также помогают бороться с бактериями в полости рта.

Стабилизируют артериальное давление

Данные исследования 2017 года показали, что ежедневное употребление огуречного сока положительно влияет на уровень кровяного давления. Участники эксперимента – пожилые люди (60+) с гипертензией – в течение недели дважды в день пили напиток из одного огурца, смешанного с водой. Результат: заметное снижение давления. Поэтому даже если вы не фанат огуречных смузи, время попробовать – здоровье того стоит.

Снижают риск развития диабета

Чтобы уменьшить вероятность развития диабета 2 типа, стоит пересмотреть питание: меньше обработанных углеводов, сладкого и красного мяса. Но не менее важно – выбирать продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). ГИ указывает, как быстро продукт повышает уровень сахара в крови. У огурцов он составляет всего 15 – это очень низкий показатель.

Низкий ГИ помогает уменьшить инсулинорезистентность, что, в свою очередь, снижает риск возникновения диабета.

Поддерживают водный баланс

Огурец – это почти вода в овощной форме. Благодаря своему составу (более 95% воды), он идеально дополняет гидратацию организма.

"Он способствует увеличению суточного потребления жидкости и поддерживает надлежащее функционирование организма", – отмечает диетолог Кристин Гиллеспи. Поэтому если вы не успеваете выпить свою норму воды за день, возьмите несколько кусочков огурца – это тоже работает.

Помогают похудеть

Для тех, кто мечтает уменьшить вес, огурец – настоящий союзник. В одном стакане нарезанного огурца всего 16 ккал! Это делает его продуктом с низкой энергетической плотностью, а такие продукты, по данным исследования в Nutrients, способствуют эффективному похудению.

Кроме того, благодаря высокому содержанию воды огурец создает ощущение сытости. А если совместить его с полезным соусом – скажем, хумусом или гуакамоле – вы получите идеальный перекус.

Уменьшают вероятность запоров

Содержание клетчатки и воды в огурцах способствует улучшению пищеварения. Как отмечается в журнале Fitoterapia, семена огурцов особенно эффективны в профилактике запоров. Более того – они еще и охлаждают организм. Медицинские специалисты из Университета штата Пенсильвания также рекомендуют регулярно включать огурцы в ежедневный рацион для облегчения проблем с желудком.

Борются с отеками и вздутием

Благодаря содержанию калия (примерно 442 мг в одном среднем огурце), этот продукт прекрасно справляется с выведением лишней жидкости из организма и уменьшением воспалений. Поэтому если вы чувствуете отечность или вздутие – добавьте огурцы в меню. Это естественный способ чувствовать себя лучше без медикаментов.

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