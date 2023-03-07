Земля в плену трехдневной магнитной бури: врачи дали советы, как уменьшить негативное влияние
Начиная с 5 марта Землю накрыла трехдневная магнитная буря. В это время люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Как сообщает сайт Мeteoagent, в первый день буря была средней мощности, 6 числа – сильной, а 7 марта она снова средняя. В целом, мартовские магнитные бури будут разной мощности. Они скажутся не только на самочувствии метеочувствительных людей.
Также отмечается, что бури будут происходить в течение всего месяца, но только днем.
Календарь магнитных бурь:
– 7 марта – средняя солнечная буря
– 8-14 марта – низкая солнечная буря
– 15 марта – средняя солнечная буря
– 16-18 марта – низкая солнечная буря
– 19 марта – сильная солнечная буря
– 20-21 марта – средняя солнечная буря
– 22-31 марта – низкая солнечная буря
В эти опасные периоды люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие, обострение хронических заболеваний, усталость и апатию.
Врач-невролог, рефлексотерапевт Виктор Мацышин в экселюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал, как пережить период магнитных бурь легче.
По его словам, нервная система человека может становиться более уязвимой, когда солнечные вспышки соприкасаются с защитным куполом земли и вызывают его возмущения, что, собственно, и является магнитной бурей. Мацышин назвал "три столпа здоровья", которые помогут исправить ситуацию.
В первую очередь, это качественный отдых.
"Очень важно, чтобы человек полноценно отдыхал во время сна. Для этого надо ложиться до 10 часов вечера и вставать в 6-7 часов утра", – сказал Мацышин.
Также важна физическая активность.
"Она должна быть дозированной и адекватной. Каждое утро 5-10 минут посвящать зарядке. Кроме того, можно добавить в свой график 1-2 занятия спортом в неделю. При этом интенсивность таких занятий должна быть до 50% от возможности. Это значит, выложиться не на 100%, а именно на 50% – это адекватная нагрузка", – подчеркнул врач.
Не менее важным является сбалансированное питание.
"В контексте белков, жиров и углеводов. Обед лучше организовывать в интервале между 12 и 14 часами. В это время можно позволить себе наиболее калорийную пищу. При этом завтрак и ужин не являются обязательными, если чувства голода нет. Возможен также вариант позднего завтрака и раннего ужина, но желательно не переедать на ночь", – сказал Мацышин.
По его словам, эти методы помогут создать "эффект зонтика" – обеспечить лучшую защиту организма от негативных воздействий.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.
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