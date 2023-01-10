Землю накроет магнитная буря: как уменьшить ее негативное влияние

Во вторник, 10 января, начнется уже вторая за месяц магнитная буря. Она накроет Землю и продлится четыре дня – до 13 января включительно.

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Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Эта буря будет слабой, однако ее негативное влияние могут ощутить метеозависимые люди. Врачи дали ряд советов по поводу того, как его можно уменьшить.

Кто подвержен воздействию магнитных бурь

Особенно опасны бури для людей, перенесших инфаркты, инсульты, а также для тех, кто страдает ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативное влияние геомагнитных бурь на организм, метеозависимым накануне следует:

– Ограничить интенсивные физические нагрузки;

– Больше отдыхать;

– Больше гулять на открытом воздухе.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует соблюдать простые рекомендации врачей:

– Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью;

– Полноценно отдыхать, иметь здоровый сон;

– Пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

– Отказаться от кофе и алкоголя;

– Пытаться избегать стресса;

– Проверить содержание своей домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

В эти дни следует отказаться от употребления кофе, алкоголя, курения. Не стоит браться за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Также советуют ограничить поездки за рулем автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая в 2023 году магнитная буря накрыла Землю 4 января. Она была слабой – категории G1.

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