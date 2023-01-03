Землю накроет первая в 2023 году магнитная буря: медики дали советы метеозависимым
В среду, 4 января, Землю накроет первая в 2023 году магнитная буря. Она будет слабой – категории G1.
Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather. О магнитной буре на этой неделе предупреждает и сайт Gismeteo, однако там ее прогнозируют на четверг, 5 января.
А 4, 6 и 7 января ожидаются незначительные возмущения геомагнитного поля.
Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.
Даже слабые бури могут повлиять на самочувствие части людей, в том числе пожилых и метеозависимых. Они вызывают головную боль, тошноту и рвоту, головокружение, боль в сердце, повышенное или пониженное давление, обострение хронических заболеваний, утомляемость и сонливость, а также повышенную раздражительность.
Чтобы облегчить самочувствие во время магнитной бури, врачи советуют придерживаться таких правил здорового образа жизни:
– Меньше нервничать и избегать источников стресса;
– Отказаться от кофе, энергетиков, спиртных напитков и газировки, а вместо них пить травяные чаи;
– Ограничить употребление жирной, жареной, острой и ненатуральной пищи;
– Больше времени проводить на свежем воздухе;
– Регулярно проветривать комнату;
– Перед сном принимать контрастный душ;
– Ложиться спать в одно и то же время, стараться спать не менее семи часов в сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз магнитные бури накрывали Землю в конце прошлого года – 27 и 28 декабря.
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