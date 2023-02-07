Землю накроет сильная магнитная буря: как пережить без вреда для здоровья

В феврале 2023 года Землю накроют еще несколько магнитных бурь. Одну из них, средней мощности, следует ожидать уже во вторник, 7 февраля. Она может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.

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Об этом сообщает Meteoagent. В дни возмущения геомагнитного поля Земли медики советуют быть максимально внимательными к своему здоровью.

Как отмечают эксперты Института геофизики, под влиянием магнитных бурь украинцы будут еще 10 февраля и 15-го. В пятницу ожидается сильная магнитная буря, а 15 числа – слабая.

Чтобы избежать вредного воздействия на самочувствие, специалисты советуют в такие дни больше быть на свежем воздухе, отказаться от алкогольных напитков и вредной пищи, а также беречь нервы и лучше высыпаться.

Советы для метеозависимых:

– устраивайте прогулки на свежем воздухе и не занимайтесь сильными физическими нагрузками, чтобы не переутомлять организм;

– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – фруктам и овощам;

– пейте меньше кофе;

– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;

– не планируйте длительные поездки и уменьшите нагрузку на нервную систему.

Следует помнить, что в периоды, когда на Землю надвигается магнитная буря, можно почувствовать такие симптомы, как головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, апатия, перепады настроения, агрессивность, раздражительность, повышенная сонливость или бессонница.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще несколько магнитных бурь накроют Землю до конца зимы 2023 года. Всего в феврале будет 4 магнитных бурь, одна из них в начале месяца может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.

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