Землю накрыла магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: сколько будет длиться

Магнитная буря накрыла Землю 8 января и продолжается 9 января. Она имеет К-индекс 4 и классифицируется как средняя – такой уровень геомагнитной активности способен негативно повлиять на самочувствие.

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Последующие колебания магнитосферы ожидаются 28-30 января. Как улучшить состояние здоровья во время магнитной бури, читайте в материале OBOZ.UA.

Магнитная буря 8-9 января

По данным портала Meteoagent, сила магнитной бури 8-9 января оценивается на уровне К-индекса 4 (средний). Уже в среду, 10 января, геомагнитный фон придет в норму.

Последующие незначительные колебания магнитного поля возможны в дни 29, 29 и 30 января. Эта буря, по данным специалистов, будет слабой с К-индексом 3.

Магнитные бури классифицируются по силе: от К-индекса 2 до 9. Чем выше балл, тем сильнее влияние на людей и технику.

Как уменьшить влияние магнитной бури

Как известно, даже слабая активность магнитосферы способна стать причиной ухудшения самочувствия, в частности у метеочувствительных людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь особенно важно придерживаться основных принципов здорового образа жизни. В частности, необходимо вовремя ложиться спать, а также позаботиться о качестве питания.

В рационе желательно снизить количество жирной, острой, соленой пищи, а также сладостей, кофе и алкоголя. Также лучше отказаться от курения и избегать чрезмерных физических нагрузок. В то же время полезны прогулки на свежем воздухе.

Также важно пить достаточно воды и иметь под рукой необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZ.UA, вслед за самой мощной за шесть лет вспышкой на Солнце, которая произошла 14 декабря, ученые ожидают новых вспышек. Солнце следует к своему максимуму, которого достигнет примерно в июле 2025 года, поэтому возможны еще более интенсивные вспышки и выбросы коронарной массы.

В январе 2024 года специалисты прогнозировали шесть магнитных бурь. Уже в первых числах месяца произошло две из них.

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