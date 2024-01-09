Землю накрыла магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: сколько будет длиться
Магнитная буря накрыла Землю 8 января и продолжается 9 января. Она имеет К-индекс 4 и классифицируется как средняя – такой уровень геомагнитной активности способен негативно повлиять на самочувствие.
Последующие колебания магнитосферы ожидаются 28-30 января. Как улучшить состояние здоровья во время магнитной бури, читайте в материале OBOZ.UA.
Магнитная буря 8-9 января
По данным портала Meteoagent, сила магнитной бури 8-9 января оценивается на уровне К-индекса 4 (средний). Уже в среду, 10 января, геомагнитный фон придет в норму.
Последующие незначительные колебания магнитного поля возможны в дни 29, 29 и 30 января. Эта буря, по данным специалистов, будет слабой с К-индексом 3.
Магнитные бури классифицируются по силе: от К-индекса 2 до 9. Чем выше балл, тем сильнее влияние на людей и технику.
Как уменьшить влияние магнитной бури
Как известно, даже слабая активность магнитосферы способна стать причиной ухудшения самочувствия, в частности у метеочувствительных людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями.
Во время магнитных бурь особенно важно придерживаться основных принципов здорового образа жизни. В частности, необходимо вовремя ложиться спать, а также позаботиться о качестве питания.
В рационе желательно снизить количество жирной, острой, соленой пищи, а также сладостей, кофе и алкоголя. Также лучше отказаться от курения и избегать чрезмерных физических нагрузок. В то же время полезны прогулки на свежем воздухе.
Также важно пить достаточно воды и иметь под рукой необходимые лекарства.
Как сообщал OBOZ.UA, вслед за самой мощной за шесть лет вспышкой на Солнце, которая произошла 14 декабря, ученые ожидают новых вспышек. Солнце следует к своему максимуму, которого достигнет примерно в июле 2025 года, поэтому возможны еще более интенсивные вспышки и выбросы коронарной массы.
В январе 2024 года специалисты прогнозировали шесть магнитных бурь. Уже в первых числах месяца произошло две из них.
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