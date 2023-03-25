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Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится еще двое суток: советы врачей для метеочувствительных

Анастасия Ковалева
Новости медицины
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Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится еще двое суток: советы врачей для метеочувствительных

24 марта на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря  класса G4. Серия геомагнитных бурь началась 23 числа и продлится еще два дня.

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Об этом сообщил Главный центр специального контроля в Facebook. Текущий уровень мощности снизился до G2.

"24 марта зафиксирована жесткая геомагнитная буря класса G4", – говорится в источнике.

Данная магнитная буря закончит свое влияние на Землю 26 марта. По прогнозам, 25 числа ее сила будет в пределах средних показателей. А 26 марта магнитная буря ослабнет.

Метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание в связи с проявлением данного явления. Многие люди в это время жалуются на головные боли, тошноту и слабость.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое самочувствие, необходимо придерживаться нескольких простых правил.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

  • Правильно питайтесь – увеличьте количество овощей в рационе и уменьшите потребление жирной пищи.
  • Увеличьте количество потребляемой жидкости до 2 литров в день.
  • Введите в свой распорядок дня ежедневные прогулки.
  • Делайте зарядку каждое утро.
  • Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
  • Займитесь гигиеной сна.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Наиболее пострадают люди старшего возраста, у которых патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы.

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