Землю ждет пик первой магнитной бури в феврале: врачи дали советы метеочувствительным

Последний месяц зимы 2023 года отметится несколькими волнами магнитных бурь. Пик одной из самых сильных в феврале следует ожидать уже в пятницу, 10 февраля.

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Магнитная буря, которая накроет Землю 10 февраля, будет сильной и продлится целые сутки. Она может повлиять на самочувствие, а особенно внимательными к здоровью в этот день нужно быть метеочувствительным людям.

Медики советуют во время мощных магнитных бурь не игнорировать сигналы своего организма. Не стоит забывать, что в дни возмущения геомагнитного поля люди могут испытывать головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, апатию, перепады настроения, агрессивность, раздражительность, повышенную сонливость или наоборот бессонницу.

Кроме того, в эти дни могут напомнить о себе старые травмы, например, переломы. Вероятны также боли в суставах, сердце и спине и обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать вредного воздействия на здоровье нужно правильно питаться, не употреблять алкоголь, кофе, фастфуд. Специалисты советуют больше гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и переутомления, есть больше витаминов и заниматься делами, которые доставляют вам удовольствие.

Командировки, переезды, важные переговоры лучше перенести на другое время.

Советы для метеозависимых:

– устраивайте прогулки на свежем воздухе и не занимайтесь сильными физическими нагрузками, чтобы не переутомлять организм;

– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – фруктам и овощам;

– пейте меньше кофе;

– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;

– не планируйте длительные поездки и уменьшите нагрузку на нервную систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще несколько магнитных бурь накроют Землю до конца зимы 2023 года. В феврале будет 4 магнитные бури, одна из них в начале месяца может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.

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