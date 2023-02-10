Землю ждет пик первой магнитной бури в феврале: врачи дали советы метеочувствительным
Последний месяц зимы 2023 года отметится несколькими волнами магнитных бурь. Пик одной из самых сильных в феврале следует ожидать уже в пятницу, 10 февраля.
Магнитная буря, которая накроет Землю 10 февраля, будет сильной и продлится целые сутки. Она может повлиять на самочувствие, а особенно внимательными к здоровью в этот день нужно быть метеочувствительным людям.
Медики советуют во время мощных магнитных бурь не игнорировать сигналы своего организма. Не стоит забывать, что в дни возмущения геомагнитного поля люди могут испытывать головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, апатию, перепады настроения, агрессивность, раздражительность, повышенную сонливость или наоборот бессонницу.
Кроме того, в эти дни могут напомнить о себе старые травмы, например, переломы. Вероятны также боли в суставах, сердце и спине и обострение хронических заболеваний.
Чтобы избежать вредного воздействия на здоровье нужно правильно питаться, не употреблять алкоголь, кофе, фастфуд. Специалисты советуют больше гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и переутомления, есть больше витаминов и заниматься делами, которые доставляют вам удовольствие.
Командировки, переезды, важные переговоры лучше перенести на другое время.
Советы для метеозависимых:
– устраивайте прогулки на свежем воздухе и не занимайтесь сильными физическими нагрузками, чтобы не переутомлять организм;
– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – фруктам и овощам;
– пейте меньше кофе;
– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;
– не планируйте длительные поездки и уменьшите нагрузку на нервную систему.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще несколько магнитных бурь накроют Землю до конца зимы 2023 года. В феврале будет 4 магнитные бури, одна из них в начале месяца может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.