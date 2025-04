Зерно, которое может заменить киноа в рационе: что стоит знать о сорго

Зерновые являются важной составляющей здорового питания, обеспечивающей организм необходимыми питательными веществами. Кроме известных вариантов, таких как киноа и коричневый рис, существует менее популярная злаковая культура — сорго, которая заслуживает внимания и место на вашей тарелке.

Сорго является универсальным зерном с твердой текстурой, которое можно готовить различными способами, включая варку, тушение и даже жарку как попкорн. Что о нем надо знать и стоит ли добавлять в свой рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Питательная ценность

Цельнозерновое сорго — это отличный источник клетчатки, антиоксидантов и важных питательных веществ, таких как железо и магний. Оно содержит больше белка и железа, чем другие популярные зерна, например, киноа, и полезно для поддержания иммунитета благодаря высокому содержанию цинка.

Поддержка здоровья сердца

Сорго обладает противовоспалительным действием, что может помочь снизить хроническое воспаление, которое связано с болезнями сердца. Благодаря содержанию магния, калия и кальция, которые являются ключевыми элементами диеты DASH, сорго также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Здоровое траление

Цельнозерновой сорго является прекрасным источником клетчатки, поддерживает здоровье пищеварения, в частности благодаря наличию растворимой и нерастворимой клетчатки. Всего полстакана сорго обеспечивают почти 25% рекомендуемой нормы клетчатки, а также содержат пребиотические волокна, которые способствуют развитию полезных бактерий в кишечнике.

Не содержит глютен

Сорго является безопасным выбором для людей с целиакией, поскольку не содержит глютена и не вызывает симптомов непереносимости. Исследования показали, что потребление сорго в течение пяти дней не привело к изменениям уровня антител у людей с этой болезнью, подтверждая его безопасность для безглютеновой диеты.

Варианты приготовления

Сорго — это универсальное зерно, которое добавляет ореховый вкус и питательность вашим блюдам. Вы можете добавлять его в супы или использовать в качестве гарнира, что обеспечит разнообразие и вкусовую новизну в вашем рационе.

