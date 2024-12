Белый рис: питательная ценность, преимущества и недостатки

Белый рис является универсальным и вкусным продуктом, который теряет большинство клетчатки и питательных веществ после обработки. Хотя он имеет низкое содержание жира и калорий, злоупотреблять им не стоит.

Видео дня

Используйте его в умеренных количествах как гарнир или основу для блюд, а также добавляйте больше цельнозерновых продуктов для сбалансированного рациона. Что именно стоит знать о преимуществах и недостатках белого риса, рассказали в Eat This, Not That.

Сравнение пищевой ценности белого и коричневого риса

Одна чашка вареного белого риса содержит: Одна чашка вареного коричневого риса содержит: Макроэлементы 242 калории

4,4 г белка

0,4 г жиров

53,2 г углеводов

0,6 г клетчатки 218 калорий

4,5 г белка

1,62 г жиров

45,8 г углеводов

3,51 г клетчатки Микроэлементы 5,6 мг кальция

3,7 мкг фолиевой кислоты

53,9 мг калия

68,8 мг фосфора

24,2 мг магния

0,4 мг железа 19,5 мг кальция

7,8 мкг фолиевой кислоты

154 мг калия

150 мг фосфора

85,8 мг магния

1,2 мг железа

Преимущества белого риса

Источник энергии. Белый рис является источником быстро усваиваемых углеводов, что дает энергию, особенно полезную для активных людей. Однако из-за отсутствия клетчатки он может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови, после чего может быть ощутимый спад энергии. Для более длительного энергетического эффекта лучше выбирать коричневый рис или другие сложные углеводы.

Не содержит глютена. Белый рис не содержит глютена, что делает его хорошим выбором для людей с чувствительностью к нему или целиакией. Однако перед его включением в рацион по медицинским причинам, проконсультируйтесь с врачом или диетологом для определения лучших альтернатив.

Содержит питательные вещества. Белый рис – это обработанное зерно, которое теряет часть питательных веществ. Однако он все еще содержит важные элементы, такие как фолиевая кислота, тиамин и железо, которые полезны для здоровья. Хотя в нем меньше питательных веществ, чем в коричневом рисе, он остается полезным дополнением к рациону.

Не содержит жира и холестерина. Белый рис имеет низкое содержание жира и холестерина, что полезно для контроля веса и здоровья сердца. Если вы едите белый рис, балансировать его стоит с другими здоровыми зерновыми в течение дня. Это поможет поддерживать оптимальный уровень холестерина.

Недостатки белого риса

Недостаточно питательных веществ. Белый рис более обработан, чем другие зерна, что снижает его питательную ценность. Процесс очистки удаляет важные витамины, минералы и антиоксиданты, оставляя меньше полезных соединений, чем в коричневом рисе. Коричневый рис содержит больше клетчатки (3,5 г против 0,6 г) и богаче микроэлементами, такими как железо, фолиевая кислота и магний.

Высокий гликемический индекс. Белый рис имеет высокий гликемический индекс, что может быстро повысить уровень сахара в крови. Выбор цельнозерновых альтернатив или сочетание белого риса с продуктами, богатыми клетчаткой, помогает снизить этот эффект.

Недостаточно клетчатки. Белый рис не содержит клетчатки, поскольку во время очистки она теряется. Отсутствие клетчатки может привести к меньшему ощущению сытости, что увеличивает риск переедания. Кроме того, недостаток клетчатки может вызвать проблемы с пищеварением и повысить риск заболеваний.

Выводы

Белый рис не является наиболее питательным вариантом из-за отсутствия клетчатки и низкого содержания полезных веществ. С высоким гликемическим индексом он менее полезен, чем неочищенные виды риса или цельнозерновые продукты. Однако в умеренных количествах он может быть вполне благоприятным выбором для безглютеновой диеты, если сочетать его с другими питательными продуктами.

Ранее OBOZ.UA рассказал о свойствах и преимуществах коричневого риса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.