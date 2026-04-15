Жаловалась на боль: в Ивано-Франковске в ухе пациентки врачи обнаружили паука. Фото и видео

В Ивано-Франковске во время осмотра пациентки врачи обнаружили в ухе живого паука. Женщина обратилась с жалобами на боль и заложенность, однако неожиданную находку медики зафиксировали во время профилактического осмотра другого уха.

Видео дня

Такие случаи чаще случаются в теплое время года. Об инциденте сообщили в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска.

Известно, что пациентка обратилась к врачу с жалобами на дискомфорт в левом ухе. Однако при осмотре правого уха врач-отоларинголог Андриана Мельник неожиданно обнаружила инородное тело – паука, который проник достаточно глубоко, почти до барабанной перепонки.

В подобных ситуациях категорически нельзя пытаться самостоятельно вытащить насекомое. Такие действия могут повлечь дополнительные осложнения, в частности повреждение слухового прохода или даже серьезные травмы.

Врачи не рекомендуют закапывать в ухо какие-либо жидкости без консультации. Это может вызвать активные движения насекомого, что повышает риск травмирования.

Всегда нужно помнить о важной роли ушной серы. Она выполняет естественную защитную функцию, задерживая пыль, микроорганизмы и мелких насекомых. Чрезмерная очистка ушей может лишить орган слуха этого барьера.

Напоминаем, что некоторые виды пауков выйдут из зимнего покоя в течение марта и апреля, когда температура повысится. Для людей, которые ненавидят вид этих жутких ползучих существ, но не хотят наносить им вред, существуют естественные способы избавиться от них.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области лабораторно подтвердили два случая тропической малярии у женщин, которые в конце января отдыхали в Танзании. Обе пациентки были госпитализированы с высокой температурой, одышкой и желтухой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!