Женщинам старше 50 лет стоит избавиться от этой привычки после обеда: совет кардиологов

После 50 лет здоровью сердца следует уделять особое внимание, ведь с возрастом усиливается влияние многих факторов риска. Некоторые повседневные привычки, которые кажутся вполне безопасными, могут негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы.

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Кардиологи советуют обратить внимание на то, что вы делаете сразу после обеда или другого приема пищи. Оказывается, простое изменение в привычном распорядке дня может помочь поддерживать здоровье сердца и контролировать уровень сахара в крови, пишет parade.com.

"С возрастом сердечно-сосудистая система меняется. Артерии, как правило, становятся более жесткими, кровяное давление повышается, и со временем в артериях может накапливаться бляшка", – объясняет кардиолог Альберто Моралес.

По его словам, наряду с возрастными изменениями сосудов происходят и метаболические процессы. Среди них – повышение уровня холестерина, развитие инсулинорезистентности, изменения жировой ткани и усиление воспалительных процессов. В совокупности эти факторы могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

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Почему после 50 лет важно внимательнее следить за сердцем?

Кардиолог Ниша Парих отмечает, что с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает у всех женщин. На него могут влиять различные факторы, в частности высокое артериальное давление, повышенный холестерин, избыточный вес, преддиабет и диабет.

Постепенно сердечная мышца может утолщаться, из-за чего ей сложнее нормально расслабляться. В то же время артерии теряют эластичность, а внутри них могут накапливаться жировые отложения.

"Со временем эти изменения могут привести к сердечной недостаточности, инфарктам и инсультам", – говорит Парих.

Особую роль играет менопауза. Как объясняет Моралес, гормон эстроген оказывает определенное защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Когда во время менопаузы его уровень снижается, эта защита ослабевает, что может влиять на риск развития сердечных заболеваний.

Также женщинам следует учитывать особенности предыдущих беременностей. Если в прошлом наблюдались преэклампсия, гестационный диабет или преждевременные роды, в дальнейшей жизни риск сердечно-сосудистых проблем может быть выше. Поэтому с возрастом таким женщинам особенно важно не пренебрегать профилактическими обследованиями и здоровыми привычками.

От какой привычки после обеда советуют избавиться кардиологи?

Когда двух специалистов спросили, от какой повседневной привычки после 50 лет женщинам лучше отказаться ради здоровья сердца, оба назвали один и тот же фактор – длительное бездействие после еды.

"Вместо того чтобы сидеть и переваривать пищу, я рекомендую прогуляться 10–15 минут после еды. Уровень сахара и холестерина в крови, как правило, резко повышается после еды, поэтому оставаться активным в это время — это простая и полезная привычка", – говорит Моралес.

Особенно полезной такая активность может быть после сладкого. Парих обращает внимание на то, что употребление продуктов с большим количеством сахара может сопровождаться значительным повышением уровня инсулина. Небольшая прогулка после десерта или сладкого перекуса может стать простым способом добавить больше движения в повседневную жизнь.

В целом малоподвижный образ жизни считается одним из факторов, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ научных данных, опубликованный в 2025 году, показал: большее количество времени, проведенного перед телевизором, было связано с более высоким риском сердечно-сосудистых проблем. В то же время физическая активность помогала снижать этот риск.

По словам Парих, отсутствие даже короткой активности после еды может опосредованно влиять и на вес.

"Со временем отсутствие короткой прогулки после еды может привести к тому, что мы будем есть больше, двигаться меньше и набирать вес. С возрастом этот вес имеет тенденцию накапливаться на животе, где он может быть еще более вредным для сердца", – объясняет специалист.

Что делать после обеда для поддержания здоровья сердца?

По словам Моралеса, один из самых простых способов позаботиться о сердечно-сосудистой системе – сделать физическую активность частью обычного распорядка дня. Если регулярно повторять определенное действие, оно постепенно превращается в автоматическую привычку.

Кардиологи подчеркивают: забота о сердце не обязательно должна заключаться в радикальных изменениях. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и контроль факторов риска могут иметь значение даже в пожилом возрасте.

Поэтому в следующий раз после обеда не спешите проводить всё время в кресле или на диване. Короткая 10–15-минутная прогулка – простое изменение, которое легко включить в ежедневный график и которое поможет сделать образ жизни более активным.

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