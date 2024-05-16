Жидкое золото для сбалансированного рациона: преимущества употребления оливкового масла

Масло из плодов оливкового дерева является популярным продуктом, который известен своими вкусовыми и полезными свойствами. Частью своего ежедневного рациона следует сделать оливковое масло первого отжима, содержащее больше полезных витаминов и жирных кислот.

Что делает это масло лучшим среди других масел? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Уменьшает воспаление

Воспаление, как защитная реакция организма, необходимо для борьбы с болезнями. Однако, длительное воспаление может вызвать хронические проблемы, с которыми трудно справиться. Оливковое масло содержит антиоксидант олеокантал, который эффективно уменьшает воспаление. Кроме того, 50 мл оливкового масла первого отжима имеют эффект, подобный 10% дозы ибупрофена.

Предупреждает риск инсульта

Дефицит кровоснабжения мозга приводит к инсульту. Однако, согласно исследованию в котором приняло участие более 800 000 человек, именно оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, снижающие риск инсульта.

Способствует потере веса

Некоторые считают, что оливковое масло способствует набору веса, но исследования свидетельствуют об обратном. Даже при значительном потреблении оливкового масла, оно не приводит к увеличению веса. Это подтвердило исследование с участием 187 человек, снизивших свои показатели веса на оливковой диете.

Борется с некоторыми видами рака

Исследователи видят связь между низким риском рака у жителей средиземноморских стран и их потреблением оливкового масла. Антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, могут предотвратить окислительное повреждение свободными радикалами, способствующими раковым заболеваниям. Кроме того, некоторые эксперименты, которые проводились в настоящее время, свидетельствуют об антираковых свойствах оливкового масла.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о пользе оливкового масла в рационе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.