Живот без лишнего жира: 7 упражнений, которые изменят ваше тело за 30 дней

Многие люди стремятся избавиться от лишнего жира на животе, ведь эта зона является одной из самых проблемных. Однако, добиться результата можно только с помощью комплексного подхода, включающего правильное питание, физическую активность и дефицит калорий.

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Эффективные упражнения помогут укрепить мускулы корпуса, ускорить метаболизм и сделать фигуру более рельефной. Издание eatthis.com опубликовало семь лучших упражнений, которые помогут получить плоский живот за 30 дней.

Хотя эти упражнения эффективно тренируют мышцы и способствуют общему похудению, они не позволяют избавиться от жира в определенной зоне тела избирательно.

"Жировые отложения на животе исчезают вместе с общей потерей веса, поскольку точечное жиросжигание невозможно. Генетика определяет, где организм накапливает жир, но физическая активность и правильное питание помогут достичь желаемых результатов. Эти упражнения сочетают силовые нагрузки и кардио, что являются ключевыми составляющими эффективной.

Бег или бег трусцой

Это одно из самых эффективных кардионагрузок для сжигания жира. Регулярные пробежки не только способствуют расходу калорий, но и повышают общую выносливость.

"Бег задействует все тело, включая мышцы корпуса, работающие над стабилизацией осанки при каждом шаге", – отмечает Макналти. Выберите комфортный темп и регулярно добавляйте пробежки в свой график тренировок.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИT)

ВИИT – это метод, чередующий короткие периоды высокой интенсивности с непродолжительными фазами отдыха. Этот подход позволяет быстро сжигать калории и ускорять метаболизм даже после завершения тренировки.

"Такие упражнения, как прыжки с приседаниями или бурпы, не только повышают уровень расхода энергии, но и активно привлекают мышцы пресса для стабилизации тела во время движений", – объясняет Макналти.

Альпинисты

Это упражнение задействует мышцы пресса, косые мышцы живота и квадрицепсы, помогая укрепить мышечный корсет и избавиться от лишних сантиметров на талии.

"Примите положение высокой планки, руки под плечами. Поочередно подтягивайте колени к груди, удерживая корпус в напряжении. Важно двигаться быстро, но контролируемо, чтобы не терять правильную технику", – советует Макналти.

Кикбоксинг

Кикбоксинг – это не только отличный способ сжечь жир, но и отличная возможность улучшить координацию и силу.

"Ушибы руками и ногами повышают частоту сердечных сокращений, а также тренируют мышцы пресса, отвечающие за стабильность корпуса", - объясняет Макналти. Для лучшего эффекта можно тренироваться с тяжелым мешком или выполнять удары в воздух (теневой бокс).

Планк-джеки

Эта динамическая вариация планки сочетает в себе работу мышц корпуса и кардионагрузки, что помогает сжигать калории.

"Начинайте в высокой планке, держа руки под плечами. Прыжком разводите ноги в стороны, затем поворачивайте их в исходное положение. Главное – удерживать спину ровной и не поднимать бедра", – рекомендует Макналти.

Велосипедные скручивания

Это одно из самых эффективных упражнений для пресса, которое прорабатывает как прямые, так и косые мышцы живота.

"Лягте на спину, подтяните колени к груди. Поочередно тянитесь локтем к противоположному колену, одновременно выпрямляя вторую ногу. Движения должны быть плавными и контролируемыми", – говорит Макналти.

Метание медбола

Это взрывное упражнение сочетает силовую и кардионагрузку, что делает ее отличным вариантом для сжигания жира.

"Держа медицинский мяч в руках, поднимите его над головой, а затем с силой бросьте на пол. Это активирует мышцы пресса и позволяет сжечь лишнюю энергию", – отмечает Макналти.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезна физическая активность для тела.

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