Жизнь без кофе: как организм реагирует на полный отказ от кофеина

Многие люди не представляют свой день без кофе, энергетиков или газированных напитков с кофеином. Однако все больше тех, кто решает полностью отказаться от этих стимуляторов и отмечает кардинальные изменения в самочувствии.

Отказ от кофеина может принести как дискомфорт, так и пользу, в зависимости от того, как организм реагирует на такие изменения. Чтобы понять, чего ожидать и как подготовиться, стоит рассмотреть все возможные последствия подробнее. Больше об этом пишет eatthis.com.

Головная боль сначала усилится, а потом исчезнет

Первые дни без кофе часто сопровождаются невыносимой головной болью и желанием вернуться в постель с таблеткой обезболивающего. Это не похмелье – это классический синдром отмены. Регулярное употребление кофеина формирует физическую зависимость, и когда он исчезает из рациона, ранее расширенные сосуды резко сужаются, провоцируя боль. Хорошая новость заключается в том, что уже через неделю-две дискомфорт исчезает, и в дальнейшем головные боли не будут возникать из-за пропущенной чашки кофе.

Настроение станет более взрывным

Резкие перепады настроения и раздражительность – еще одна часть процесса. Даже те, кто раньше не замечал за собой зависимости от утренней дозы кофеина, могут стать уставшими и нервными. Поэтому лучше предупредить друзей или коллег, что ваша раздражительность имеет простое объяснение – отказ от стимулятора.

Энергии станет больше

Хотя первые несколько дней вы и будете чувствовать себя истощенными, ситуация изменится после преодоления абстиненции. Сон станет качественным, ведь кофеин часто мешает нормально отдыхать, особенно если его употреблять после обеда. Восстановив полноценный сон, вы получите больше сил и бодрости на целый день.

Уровень стресса уменьшится

Кофеин стимулирует выработку адреналина, заставляя тело реагировать по принципу "бей или беги" даже без реальной угрозы. После его исключения из меню нервная система становится спокойнее, тревожность уменьшается. К тому же, отказ от ежедневных латте или газированных напитков может сэкономить вам сотни долларов в год, а значит и снизить финансовый стресс.

Физические упражнения станет труднее выполнять

Кофе и чай помогают снизить чувство усталости во время тренировок. Исследования показывают, что кофеин усиливает выносливость и эффективность занятий спортом. Поэтому первое время без стимулятора упражнения могут казаться более изнурительными.

Вес может измениться

Результат зависит от ваших привычек. Если вы регулярно употребляли калорийные напитки вроде сладкой газировки или сливочных латте, их отказ поможет потерять несколько килограммов. Зато те, кто ограничивался только черным кофе или зеленым чаем, могут даже немного поправиться, ведь кофеин подавляет аппетит и ускоряет обмен веществ. Чтобы избежать набора веса, делайте ставку на воду, фрукты и овощи в качестве перекусов.

Организм получит меньше антиоксидантов

Неожиданно, но именно кофе является главным источником антиоксидантов для многих людей. Эти вещества помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск развития определенных видов рака. Отказ от кофе или чая означает, что придется искать другие источники – ягоды, орехи, артишоки или специи.

Память может ухудшиться

Кофеин способствует концентрации и улучшает работу памяти. Отказ от него может привести к забывчивости или сложностям с запоминанием новой информации. Есть даже данные, что он может замедлять развитие болезни Альцгеймера.

Зубы станут белее

Танины, содержащиеся в кофе и чае, способствуют появлению пятен и желтизны на зубах. Поэтому после отказа от этих напитков ваша улыбка станет светлее.

Как правильно отказываться от кофеина?

Начинайте день со сбалансированного завтрака. Овсянка с фруктами и белковым блюдом заменит утренний толчок от кофе.

Уменьшайте порции постепенно. Например, замените банку газировки 560 мл на меньшую – 350 мл, а затем на 225 мл.

Откажитесь от кофе после обеда. Лучше выйдите на прогулку или сделайте короткую зарядку.

Выбирайте напитки с меньшим содержанием кофеина. Переход на бескофеиновый кофе или травяные чаи поможет адаптироваться.

Занимайтесь чем-то другим во время тяги к кофе. Желание выпить кофе длится около 10 минут – достаточно переключить внимание.

Избегайте соблазнов. Уберите кофеварку и запасы газировки из дома.

Спите больше. 7-8 часов полноценного сна ежедневно снизят потребность в стимуляторах.

