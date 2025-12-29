Зимний щит для организма: какие продукты защищают от болезней

Зима – это время, когда наш организм особенно уязвим к вирусам и простудам. Чтобы поддержать иммунную систему, важно не только соблюдать режим сна и активности, но и правильно питаться.

Врачи советуют включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, которые помогают бороться с инфекциями. Эксперты рассказывают eatthis.com, какие именно продукты стоит есть уже сейчас, чтобы укрепить защитные силы организма.

Врачи Лорен Павелл и Диан Гесс рассказывают, на какие продукты стоит обратить внимание зимой. Хотя их рекомендации отличаются, оба варианта имеют общую черту – высокую питательную ценность и содержание витаминов, важных для иммунной системы.

Какие продукты помогают бороться с вирусами?

По словам доктора Пауэлл, одним из лучших продуктов для поддержания иммунитета в осенне-зимний период является капуста кале. Она доступна, сезонная и имеет низкую калорийность.

"Это настоящая находка с точки зрения пользы: кале содержит большое количество антиоксидантов, витамины группы B, а также C и D, является хорошим источником фолиевой кислоты, железа и многих других микроэлементов, которые способствуют профилактике различных проблем со здоровьем", – говорит Пауэлл.

Витамины B, C и D выполняют различные, но одинаково важные функции для иммунной системы. В частности, витамины группы B помогают организму бороться с бактериями и микробами, активизируют защитные механизмы и поддерживают уровень энергии, что критически важно для иммунитета.

Также не стоит забывать о качественном сне: истощение и хроническая усталость делают организм более уязвимым к инфекциям. Витамин C, в свою очередь, помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки и могут провоцировать развитие болезней.

Отдельное внимание врачи уделяют витамину D. Врач Диан Гесс отмечает, что он может иметь противовирусный эффект, поэтому лосось является продуктом номер один в зимнем меню. Одна порция лосося весом около 0,1 кг содержит примерно 500 МЕ витамина D, что соответствует рекомендуемой суточной норме.

Хотя витамин D также присутствует в желтках яиц, сардинах, сельди и грибах, по содержанию на порцию они уступают лососю. Другой вариант – добавки, но Гесс советует внимательно читать состав и выбирать препараты с пометкой D3 (холекальциферол).

"Некоторые исследования показывают, что люди с низким уровнем витамина D чаще сталкиваются с тяжелым течением инфекционных заболеваний, поэтому стоит проверить, не имеете ли вы дефицита", – объясняет Гесс. По ее словам, ежедневный прием 1000 МЕ может помочь поддерживать нормальный уровень, ведь многие люди не получают достаточно солнечного света для естественного синтеза этого витамина.

Нужны ли добавки зимой?

Хотя витамин D является самой распространенной рекомендацией врачей в холодный сезон, доктор Пауэлл также советует обратить внимание на другие добавки.

"Мне нравятся жевательные витамины Every Day C и Immune + Wellness от Objective Wellness", – говорит она. По словам врача, она принимает Every Day C через день для дополнительной поддержки иммунитета и повышения уровня витамина C. Кроме этого, добавка содержит витамин E, который помогает формировать и поддерживать иммунные клетки.

В дни перерыва Пауэлл выбирает Immune + Wellness, где доза витамина C значительно меньше – 70 мг против 250 мг в Every Day C. Также в составе есть бузина, которая традиционно используется для борьбы с инфекциями. В то же время современные исследования ставят под сомнение ее эффективность в профилактике вирусных заболеваний, поэтому врач предостерегает от чрезмерных надежд на растительные средства.

Пауэлл подчеркивает: с добавками важно не переусердствовать. Она советует внимательно изучать состав и дозировку.

"Избыток витаминов не сделает ваш иммунитет сильнее. Очень часто пациенты говорят, что принимают что-то "для иммунитета", но не знают ни состава, ни количества активных веществ", – объясняет она.

Особую осторожность следует проявлять с жирорастворимыми витаминами – A, D, E и K, которые накапливаются в организме и могут достигать токсичного уровня. Водорастворимые витамины, такие как B и C, обычно выводятся с мочой при избытке.

"И самое важное – стоит обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы точно знать, каких именно питательных веществ вам не хватает. Например, при дефиците витамина D необходима индивидуальная доза, которая может существенно отличаться от стандартных рекомендаций", – заключает Пауэлл.

