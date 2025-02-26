Зимний уход: как найти баланс между отдыхом и заботой о себе

Зима может быть трудным временем для нашего тела и ума, поэтому важно находить способы поддержания эмоционального и физического здоровья. Забота о себе становится особенно важной, когда холодные дни уносят энергию и настроение.

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TikTok стал источником многих вдохновенных советов, которые могут помочь поднять настроение и зарядить положительную энергию. Издание eatthis.com собрало несколько простых и эффективных способов улучшить зимний распорядок и побаловать себя в это время года.

Когда наступает зима, и мы чувствуем упадок сил, следует обратиться к советам, которые можно найти на TikTok за хештегом #SelfCare. Там можно найти множество вдохновенных видео, помогающих заботиться о себе и заряжать энергией в эти холодные месяцы.

Как отмечает доктор Мэтью Рудорфер из Национального института здоровья, "зимняя усталость – это скорее неприятное явление, а не заболевание. Обычно она проходит сама собой через короткое время". Однако сезонное аффективное расстройство (САР) является серьезной формой депрессии и требует медицинского внимания.

Конечно, если вы испытываете эмоциональное истощение, обращение к врачу или психологу является важным шагом. Но если вы ищете способы улучшить свое настроение и поддержать себя этой зимой, ниже представлены несколько проверенных методов от TikTok, которые могут стать вашими любимыми ритуалами.

Используйте дневной свет во время зимних утренников

TikToker @catvolcy делится советами по утреннему уходу за собой, в частности важностью использования дневного света. Видео TikTok-пользователя объясняет: "Это помогает максимально использовать ограниченное количество дневного света, которое у нас есть. Важно создать утренние ритуалы, которые будут отвечать вашим потребностям и будут способствовать хорошему настроению".

Не забывайте добавлять его к своим утренним привычкам, например, приготовление теплого напитка у окна, прогулки на свежем воздухе или даже чтение книги, завернувшись в одеяло. Эти маленькие моменты придают силы и заряжают энергией на весь день.

Просыпайтесь вместе с солнцем

Инвестирование в будильник, имитирующий восход солнца, – отличная идея для зимних утренников. Как объясняет TikToker и йога-инструктор @jodie.melissa: "Этот будильник имитирует естественный солнечный свет, так что вы не просыпаетесь в темноте. Вы чувствуете себя бодрее, и утро становится гораздо легче".

Этот аксессуар помогает просыпаться без стресса и уменьшает зимнюю усталость.

Заботьтесь о коже

Зимняя погода может быть очень сухой, что оказывает негативное влияние на кожу. Для поддержания здоровья кожи используйте увлажнители и спреи для лица. TikToker @natalie_oneillll в своем видео советует: "Прежде чем начать очистку лица, обязательно мойте руки, чтобы не перенести бактерии на кожу. Очищайте лицо хотя бы в течение минуты, чтобы все загрязнения были удалены".

Для усиления эффекта увлажнения, Наталье советует добавлять спрей для лица после сыворотки, чтобы "закрепить" влагу на коже. Важно также помнить об увлажнителе воздуха.

Побалуйте руки скрабом и маской для рук

Зима – это не только время, чтобы заботиться о коже лица. Наши руки также нуждаются в особом внимании. TikToker @slimkimxo делится великолепной рутиной по уходу за руками: "Во-первых, используйте скраб для пилинга. Затем нанесите маску для рук, а после – увлажняющий крем. Не забывайте также о креме и масле для кутикул".

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