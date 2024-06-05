Значение физических упражнений для пожилых людей: преимущества и риски

С возрастом физическая активность важна для поддержания здоровья, мобильности и независимости. По словам Eatthis, физически активные пожилые люди имеют лучшее состояние здоровья и физическую работоспособность, поскольку благодаря регулярным физическим упражнениям они могут еще больше улучшить свои физические возможности, как показало исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine.

Тем не менее, следует отметить, что стареющие организмы обладают пониженной способностью приспосабливаться к экстремальным физическим нагрузкам, и этот неблагоприятный факт заставляет с ним считаться. Согласно той же научной статье, пожилые люди более подвержены травмам вследствие физических нагрузок, поскольку у них снижается порог безопасности при выполнении упражнений, что связано с возрастными дегенеративными изменениями.

Одним из наиболее распространенных среди пожилых энтузиастов фитнеса является тяга мышц, особенно на ногах. Исследование BMJ Open показало, что растяжение мышц ног является наиболее распространенным заболеванием среди физически активных пожилых людей. Они часто возникают вследствие незначительных нагрузок, таких как обычная ходьба, демонстрирующая, как мышцы с возрастом становятся слабыми.

Растяжение мышц происходит, когда волокна растягиваются или разрываются из-за перерастяжения или чрезмерного сокращения, которое в большинстве случаев происходит во время игры, хотя и не всегда. Стареющие мышцы реагируют менее эффективно и медленнее восстанавливаются после травм, вызванных сокращением. В этой связи Journal of Sport Rehabilitation публикует исследование, в котором подчеркивается, что процесс заживления у пожилых людей замедляется.

Кроме того, специфический белок, отвечающий за поддержание стволовых клеток мышц, ухудшается, что приводит к тому, что старые мышцы требуют больше времени для восстановления после перенапряжения. Это также является важной сферой беспокойства, поскольку количество пожилых людей с годами неуклонно растет.

Растяжение мышц может иметь серьезные последствия для мобильности и независимости. Кроме боли, отека, кровоподтеков и болезненности, эти травмы могут также ослаблять мышцы и ограничивать движения в суставах. Уменьшение подвижности вследствие саркопении, естественно возникающей со старением, может осложнить самостоятельную жизнь, что приводит к росту уровня заболеваемости, а также повышает риски госпитализации и смерти среди них.

Во время тренировок пожилым людям нужно не спешить, чтобы снизить риск растяжения мышц и постепенно развивать выносливость, силу, а также надлежащую форму. Разминка перед тренировкой и растяжка могут повысить эластичность тканей, а также увеличить приток крови к мышцам, обеспечивая тем самым адекватную стимуляцию нервной системы.

Даже при отсутствии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом по безопасности физических упражнений. Кроме того, использование тренажеров при тренировках может помочь сохранить правильную биомеханику и обеспечить фиксированный диапазон движений.

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