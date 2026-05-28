Зуд после укуса комара можно остановить за секунды: врач делится советом

Укусы комаров – это одна из самых распространенных летних неприятностей, которая может испортить даже короткую прогулку на свежем воздухе. Наибольший дискомфорт обычно вызывает не сам укус, а сильный зуд, который трудно игнорировать.

Видео дня

Многие люди инстинктивно начинают чесать пораженное место, что часто только усугубляет ситуацию. Однако существуют простые научно обоснованные способы быстро уменьшить этот симптом без использования лекарств, пишет express.co.

Врач из Гарвардского университета Триша Пасрич рассказала о научно подтвержденном методе, который позволяет буквально за несколько секунд снять неприятные ощущения после укуса комара. Она отмечает, что в теплое время года активность насекомых возрастает, поэтому укусы случаются чаще.

Хотя такие укусы редко представляют серьезную опасность, они способны сильно раздражать из-за интенсивного зуда, который иногда длится несколько дней. Именно поэтому люди ищут быстрые способы облегчения.

В своем видео в соцсетях Пасрич поделилась простым приемом и начала с предупреждения: "Если вас укусит комар, я скажу вам кое-что, что может изменить вашу жизнь. Важное правило – не чешите".

Вместо этого врач советует другое движение: "Просто осторожно потрите место укуса двумя пальцами".

После демонстрации она объяснила результат: "Вот и все. Зуд исчез. Я не расчесывала и не усугубляла ситуацию. Я просто нежно потерла".

Суть метода она объясняет через исследования ученых из University of Miami Miller School of Medicine. По их данным, легкое растирание или поглаживание кожи может блокировать сигнал зуда, который идет в мозг.

Когда комар кусает, в коже активируются нервные волокна, и именно взаимодействие различных сигналов создаёт ощущение зуда. Мягкое прикосновение или растирание нарушает этот процесс и как бы "перекрывает" нежелательный сигнал.

Таким образом, легкое растирание участка вокруг укуса может уменьшить или полностью приглушить зуд. По словам врача, этот принцип может работать не только при укусах насекомых, но и при некоторых состояниях кожи, например экземе.

Она также уточняет: "Когда мы делаем такое растирание, мы убираем контраст сигналов. И самое интересное – не обязательно касаться именно места укуса. Достаточно воздействовать на тот участок кожи рядом".

После распространения совета пользователи начали активно делиться собственным опытом и удивлением. Многие отметили, что обязательно попробуют этот метод.

Один из комментариев звучал так: "Всю жизнь я чесал укусы, а оказывается, достаточно просто потереть". Другой пользователь написал: "Я сделал это случайно, стараясь не расчесать, и это реально сработало". Еще один добавил: "Попробовал на зуде глаза – осторожно потер вокруг, и это помогло".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие привычки могут портить зрение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.