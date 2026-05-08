9 привычек, которые медленно портят ваше зрение: офтальмолог раскрывает правду

Зрение – один из самых ценных ресурсов, о котором мы часто вспоминаем только тогда, когда возникают проблемы. В повседневной жизни есть немало привычек, которые незаметно вредят глазам и со временем могут привести к серьезным последствиям.

В то же время специалисты отмечают: большинства рисков можно легко избежать, если придерживаться простых правил. Офтальмологи хорошо знают эти ошибки – и сами никогда их не допускают, пишет eatthis.com.

Офтальмолог и основательница клиники лазерной коррекции зрения Джулия Гияур отмечает: "Принятие мер для избежания этих привычек и практик может помочь поддерживать здоровье глаз и уменьшить риск проблем со зрением и заболеваний глаз в долгосрочной перспективе".

Вот девять вещей, которые врачи никогда не делают сами – и не советуют вам.

Курение

Многие недооценивают влияние курения на зрение, хотя оно значительно повышает риск развития серьезных заболеваний глаз – в частности катаракты, проблем с щитовидной железой и возрастной макулярной дегенерации. Токсины из табачного дыма вредят нежным структурам глаза.

"Общеизвестно, что курение повреждает кровеносные сосуды. Оно усиливает влияние гипертонии и диабета на глаза, что приводит к потере зрения. Оно также подвергает глаз риску окклюзии кровеносных сосудов сетчатки, или "инсульта", в глазу", – говорит Гияур.

Игнорирование регулярных осмотров

Даже если у вас нет проблем со зрением, посещать офтальмолога нужно регулярно. Именно во время таких осмотров можно выявить болезни на ранних стадиях, когда они еще не дают симптомов.

"Регулярные осмотры глаз могут выявить ранние признаки заболеваний глаз, таких как глаукома или диабетическая ретинопатия, которые могут прогрессировать незаметно, пока зрение не будет необратимо повреждено. Профилактика этих заболеваний является ключом к поддержанию здорового зрения, и ежегодные офтальмологические осмотры важны для этого. Людям с определенными системными заболеваниями, такими как диабет, или с семейным анамнезом определенных заболеваний глаз, возможно, придется чаще обращаться к врачу", – объясняет врач.

Привычка тереть глаза

Хотя это естественная реакция на зуд или усталость, трение может навредить. Оно провоцирует раздражение, покраснение и даже травмы роговицы.

"Трение глаз может привести к глазным инфекциям, раздражению и повреждению роговицы. Это также может ухудшить такие состояния, как сухость глаз, и привести к царапинам на роговице. Трение глаз в молодом возрасте связывают с состоянием, которое называется кератоконусом, при котором роговица постепенно истончается и выпячивается, что приводит к серьезной потере зрения", – предостерегает Гиюар.

Отказ от защиты от ультрафиолета

Длительное пребывание под солнцем без защиты может привести к развитию глазных заболеваний, включая катаракту и другие поражения.

Гияур подчеркивает: "Солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета необходимы для защиты глаз от вредных лучей. Выбирайте солнцезащитные очки, которые обеспечивают 100% защиту от UVA и UVB лучей. Эти солнцезащитные очки часто имеют маркировку "UV400" или "100% защита от ультрафиолета"".

Несоблюдение гигиены контактных линз

Контактные линзы нуждаются в тщательном уходе. Нарушение правил гигиены может привести к инфекциям и осложнениям.

"Правильный уход за контактными линзами предусматривает тщательное мытье рук с мылом и водой перед использованием контактных линз. Используйте рекомендованный раствор для контактных линз для ежедневной очистки, промывки и дезинфекции линз. Храните их в чистом и ухоженном контейнере для линз, регулярно заменяйте раствор и следуйте графику очистки и замены, назначенного вашим офтальмологом, чтобы обеспечить комфорт, четкость и здоровье глаз", – советует Гияур.

Игнорирование хронических заболеваний

Болезни, такие как диабет или гипертония, могут серьезно влиять на зрение. Без надлежащего контроля они повреждают сосуды глаза.

Гияур добавляет: "Аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и заболевания щитовидной железы, такие как болезнь Грейвса, могут влиять на здоровье глаз, вызывая такие проблемы, как сухость глаз, воспаление и выпячивание. Неврологические состояния, такие как рассеянный склероз, могут привести к невриту зрительного нерва и нарушениям зрения. Кроме того, некоторые лекарства и инфекции также могут иметь побочные эффекты со стороны глаз".

Перегрузка глаз экранами

Длительная работа за компьютером или телефоном часто вызывает усталость, сухость и головную боль.

"Чтобы избежать цифровой нагрузки на глаза, важно регулярно делать перерывы и соблюдать правило 20-20-20, согласно которому вы делаете 20-секундный перерыв каждые 20 минут экранного времени или работы крупным планом и смотрите на объект, находящийся на расстоянии не менее 6 метров, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и дискомфорт. Это помогает освежить ваши глаза и предотвратить цифровое напряжение глаз", – говорит Гияур.

Несбалансированное питание

Рацион без достаточного количества витаминов и антиоксидантов может негативно влиять на зрение.

"Включение листовой зелени, разноцветных фруктов и овощей, орехов, семян и жирной рыбы в ваш рацион может помочь поддерживать хорошее зрение и уменьшить риск заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация. Поддержка водного баланса путем употребления большого количества воды также поддерживает общее состояние здоровья глаз", – отмечает врач.

Недосыпание

Хроническая нехватка сна негативно сказывается не только на самочувствии, но и на глазах – вызывает сухость, покраснение и усталость.

"Достаточный сон имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья глаз. Во время сна ваши глаза получают возможность отдохнуть и восстановиться, что уменьшает риск их перенапряжения и дискомфорта. Недостаточный сон может привести к сухости глаз, покраснение и помутнение зрения, поэтому важно получать от семи до восьми часов качественного сна каждую ночь", – говорит Гияур.

