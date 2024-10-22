Звездные тренеры раскрывают секреты успешного фитнеса: 11 советов для достижения вашей цели

Многие люди берут пример со своих кумиров, чтобы узнать актуальные тенденции в мире здоровья и фитнеса. Ведь время, затраченное на физические тренировки и уход за собой, имеет огромную ценность.

Видео дня

Издание eatthis.com собрало самые лучшие фитнес-советы от знаменитых тренеров, которые могут вдохновить вас. Узнайте секреты тренировок и фитнеса, чтобы добиться звездных результатов в своей физической активности.

Выбирайте занятия, которые вам действительно нравятся

Основательница студии пилатеса Brooks Pilates в Нью-Йорке Сара Брукс настоятельно рекомендует находить виды физической активности, которые вам по душе, чтобы продолжать их практиковать.

Раньше я посещала тренажерный зал и занималась тяжелой атлетикой, но это было скучно и не мотивировало меня. Когда я познакомилась с пилатесом, это стало настоящим открытием для меня, ведь я смогла сосредоточиться на своем теле, а не думать о других вещах. не возвращаюсь назад. Я занимаюсь этим уже больше 18 лет, и мне это настолько нравится, что я не чувствую, что занимаюсь спортом", – вспоминает она.

Никогда не поздно найти активное хобби

Неважно, будь то пикбол или катание на лыжах, существует множество креативных способов получить качественную физическую активность. "Никогда не поздно найти себе хобби. Я начала играть в теннис в тридцать лет, и это стало моей страстью. В детстве мне это не нравилось. Если раньше вам не нравился спорт или какое-нибудь хобби, попробуйте снова – возможно, теперь это станет вашим увлечением. ", – отмечает Брукс.

Тренируйтесь вместе с друзьями

Занятия с друзьями больше напоминают развлечение, чем труд. Брукс рекомендует найти партнера для тренировок, чтобы иметь возможность заниматься любимой физической активностью несколько раз в неделю. "Друзья подталкивают вас к занятиям и делают их интересными. Они помогут сделать тренировки менее обременительными и наполнить их позитивом", – добавляет она.

Выделяйте каждый день хотя бы 20 минут на движение

Даже небольшая физическая активность может оказать значительное влияние на ваше самочувствие. Движение важно для психического и физического здоровья. "По данным клиники Maйо, физическая активность стимулирует производство эндорфинов, способствующих улучшению настроения", – рассказывает Брукс.

Попытайтесь уменьшить потребление сахара

Ваш любимый кофе может иметь множество сладких добавок, и вы привыкли к ним. Однако если ваша цель – улучшить физическую форму, стоит пересмотреть свой рацион. "Попробуйте употреблять цельные продукты. Вместо сахара выбирайте фрукты. Это не только полезнее для вашего организма, но и позволит снизить негативное влияние сахара на здоровье", - советует Брукс.

Постоянство – ключ к успеху

Это может звучать очевидно, но об этом не следует забывать. Создать привычку к регулярным тренировкам может быть непросто, но важно относиться к ним так, как к чистке зубов или пищи!

"Регулярная физическая активность формирует привычки, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы и повышает метаболизм со временем", – говорит тренер Коллинз Эзех.

Попробуйте прогрессирующую перегрузку

Конечно, важно начать с фитнес-рутины, но также важно ставить перед собой новые вызовы на пути к улучшению. Эзех подчеркивает: "Постепенное увеличение интенсивности ваших тренировок способствует развитию мышц, повышению силы и улучшению выносливости".

Меняйте свои тренировки

Разнообразие – это изюминка жизни, и она также имеет важное значение для поддержки вашей фитнес-программы. "Добавление разных видов физических нагрузок делает тренировки более интересными, нацеливает на разные мышечные группы и предотвращает плато, что помогает достичь высоких результатов", – отмечает Эзех.

Не забывайте о восстановлении

Время на восстановление после интенсивной тренировки столь же важно, как и занятия в зале. "Дайте организму возможность восстановиться после нагрузок, чтобы предотвратить истощение и снизить риск травм", – объясняет Эзех.

Личный тренер и специалист по питанию Марисса Вест, подчеркивает важность растяжки до и после тренировки во избежание травм. "Растяжка повышает эффективность тренировки. Расслабление мышц и стимулирование кровообращения способствует выработке эндорфинов, улучшающих настроение. После растяжки вы чувствуете прилив энергии и готовность к занятиям", – добавляет Вест.

Определяйте цели

Вест предлагает установить себе как краткосрочные (на 6 месяцев), так и долгосрочные (на 12 месяцев) цели. "Это важно для поддержания здоровья. Запишите свои цели в дневнике или на смартфоне, составьте план достижения этих целей и просматривайте их ежемесячно", – советует Вест.

Не поддавайтесь ошибке, что "все упражнения одинаковы"

Это одна из самых распространенных ошибок. "В зависимости от ваших целей, важно подобрать соответствующую программу тренировок для вас. Если вы хотите набрать мышечную массу, похудеть или повысить гибкость, нужно исследовать, чтобы добиться желаемых результатов! Найдите тренера, чей вид и результаты вас вдохновляют; они научат вас так , как тренируются сами", – подчеркивает Вест.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие тренировки следует проводить с партнером.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.