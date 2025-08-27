10 бесплатных YouTube-тренировок, которые помогут создать тело мечты

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда привычные тренировки больше не приносят радости и результатов. В такие моменты важно найти новые подходы, которые вернут энергию и мотивацию.

Видео дня

YouTube сегодня стал настоящим кладезем бесплатных фитнес-программ, подходящих и для дома, и для спортзала. Издание eatthis.com собрало 10 революционных тренировок, которые помогут вам изменить тело и разнообразить занятия.

1. MadFit: 30-минутный ВИИT-комплекс для всего тела

Одной из самых популярных тренировок, которую рекомендуют сертифицированные диетологи и специалисты по фитнесу Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос (The Nutrition Twins®), является видео MadFit. Полчаса насыщенной работы без прыжков и оборудования – отличный вариант даже в отпуске или дома.

"Это очень эффективное видео для укрепления и тонизирования всего тела. Вы начинаете с ног, постепенно переходите к мышцам кора и верхней части тела, а затем снова возвращаетесь к ногам", – объясняют The Nutrition Twins.

2. Хлоя Тинг: Summer Shred Challenge – полная нагрузка на все тело полная нагрузка на все тело

Одна из самых известных ютуб-фитнес-блогеров Хлоя Тинг предлагает интенсивную, но абсолютно посильную тренировку без инвентаря. Программа включает четыре раунда с 29 упражнениями, каждое из которых длится по 30-40 секунд с перерывами на 5-30 секунд. Есть и варианты с низкой нагрузкой, так что тренировка подходит для разных уровней подготовки.

"Нам нравится, что эта программа не только прокачивает мышцы, но и незаметно улучшает координацию и равновесие. Название говорит само за себя: комплекс действительно интенсивный, но вполне выполнимый", – говорят The Nutrition Twins.

3. Nobadaddiction: 50-минутная мощная ВИИT-нагрузка 50 минут

Если вы хотите основательного вызова для всего тела, обратите внимание на программу от Nobadaddiction. В течение 50 минут вы будете выполнять динамичные кардио-упражнения – прыжки с колена до локтя, быстрые подъемы, бурпи и другие движения, которые ускоряют пульс и заставляют активно работать мышцы.

"Этот комплекс прекрасно сочетает кардио и силовые упражнения. Темп настолько насыщенный, что вы чувствуете сжигание жира и одновременно формируете рельеф мышц", – отмечают The Nutrition Twins.

4. Крис и Эди: 30-минутный энергичный энергичный ВИИT-комплекс без инвентаря

Дуэт Крис и Эди создали тренировку, которая заставляет хорошо пропотеть. Здесь есть всё: упражнения для ног, плеч, серии отжиманий, кардио-блоки и движения на выносливость.

"Мы оценили разнообразие и динамику. Особенно интересно, что часть движений в кардио-блоке значительно быстрее, чем в большинстве подобных видео. Это добавляет вызова и делает тренировку более результативной", – объясняют The Nutrition Twins.

5. Вики Джастиз: "Ленивая тренировка" для всего тела – 7 минут

Идеальный вариант для дней, когда сил мало, а сделать что-то для себя все же хочется. Всего семь минут – и тело уже получает заряд энергии и легкий тонус.

"Это настоящая палочка-выручалочка для тех моментов, когда нет настроения для серьезных нагрузок. Даже несколько минут движения лучше, чем ничего, а эта тренировка еще и не требует прыжков. Хотите большего вызова? Выполните ее дважды подряд", – комментируют The Nutrition Twins.

6. Том Пето: 10-минутный комплекс с роликом для всего тела

Использование ролика – отличный способ снять мышечное напряжение перед основной тренировкой. Том Пето демонстрирует, как правильно выполнять массажные движения и какие техники помогают расслабить тело.

"Я всегда начинаю с ролика. Этот 10-минутный комплекс – отличная подготовка к основному занятию", – делится тренер Эллен Томпсон.

7. Сидни Каммингс Houdyshell: 10 минут растяжки с эспандером

Резиновый эспандер – доступный инструмент, который помогает сделать разминку качественной и избежать травм. Сидни Каммингс предлагает короткий комплекс, который активирует мышцы и готовит их к более интенсивной работе.

"Мне нравится этот формат, ведь он помогает быстро разогреть тело и уменьшить риск повреждений", – отмечает Томпсон.

8. Rethinking Strength: тренировки без упражнений на полу

Не можете опускаться на пол из-за травмы или головокружения? Это не повод отказываться от работы с мышцами кора. Канал Rethinking Strength предлагает альтернативный комплекс в вертикальном положении.

"Это один из моих фаворитов среди доступных и научно обоснованных программ. Тренировка одинаково эффективна как дома, так и в зале", – говорит Томпсон.

9. Dana Linn Bailey: топ-5 упражнений без инвентаря

Хотите узнать, как тренируются чемпионы? Дана Линн Бейли, обладательница титула "Мисс Олимпия" 2013 года, делится своими любимыми упражнениями, которые можно выполнить без всякого оборудования. Они прекрасно прокачивают спину, грудь, ноги и руки.

"Когда-то Дана была обычной учительницей, а теперь ее знает весь фитнес-мир. Это отличный пример того, как последовательность в тренировках может изменить жизнь", – добавляет Томпсон.

10. Джефф Ниппард: научный подход к домашним тренировкам

Знаете, что дома можно достигать результатов, даже занимаясь меньше? Джефф Ниппард доказывает это в своих видео. Он основывается на научных исследованиях и объясняет, как правильно организовать тренировки, чтобы прогрессировать без профессионального зала.

"Джефф подробно раскладывает, как выполнение только 1/9 объема упражнений, которые вы делаете в зале, способно поддерживать и даже развивать мышцы дома", – подчеркивает Томпсон.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как похудеть без занятий в спортзале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.