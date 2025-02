10 эффективных трюков, помогающих терять калории

Когда речь идет о похудении, каждый имеет свои методы, но есть несколько проверенных подходов, которые успели доказать свою эффективность. Кроме того, статистика показывает, что эти простые советы являются наиболее эффективными и легкими для применения в повседневной жизни.

Исследование Национального реестра контроля веса в США показало, что большинство участников изменили свои пищевые привычки, чтобы сбросить вес и удержать результат. Эти данные помогают определить надежные стратегии похудения, о которых вы, возможно, не думали раньше. Подробно о них рассказали в Eat This, Not That.

Сбалансированный завтрак

Пропуск завтрака может замедлить метаболизм, увеличивая риск набора веса. Чтобы похудеть, выбирайте завтраки с высоким содержанием белка и клетчатки, которые помогают контролировать аппетит и поддерживают сытость. Сбалансированный завтрак уменьшает желание перекусить сладким и поддерживает нормальный обмен веществ, что важно для сохранения стройности.

Крепкий сон

Чтобы избежать лишних килограммов, важно получать 7-9 часов сна в сутки. Исследования показывают, что недосыпание может привести к набору веса, поэтому соблюдение этой нормы поможет сохранить здоровье и контроль за весом.

Избегать телевизора

Сокращение времени просмотра телевизора до 10 часов в неделю может помочь вам похудеть. Исследования показывают, что даже небольшое уменьшение времени перед экраном позволяет сжигать дополнительно до 119 калорий в день, что дает впечатляющие результаты за год. Кроме того, во время просмотра телевизора старайтесь выполнять легкие домашние задания, чтобы увеличить сжигание калорий.

Регулярная ходьба на велосипеде

Регулярные тренировки, включая ежедневную физическую активность продолжительностью около 60 минут, важны для похудения и поддержания фигуры в форме. Вместо привычных упражнений попробуйте изменять интенсивность, например, чередуя скорость во время ходьбы, чтобы сжигать больше калорий. Ученые подтвердили, что вариации скорости могут повысить эффективность тренировок на 20%.

Регулярное взвешивание

Ежедневное взвешивание — это простой и эффективный способ похудения. Исследования показывают, что такая практика помогает быть ответственными в вопросе контроля веса вес. Для точных результатов делайте это ежедневно в одно и то же время, что позволит избежать колебаний массы тела.

Опускать вилку после каждого кусочка

Ешьте медленнее и кладите вилку на тарелку после каждого куска - это позволит желудку сигнализировать мозгу о сытости. Согласно исследованиям, таким образом за прием пищи вы будете съедать на 66 калорий меньше. Такая стратегия позволяет уменьшить вес до 10 кг в год.

Баловать себя любимой едой

Слишком разнообразное меню может помешать вашей попытке похудеть. Исследования показали, что люди с более разнообразным рационом имели больший прирост окружности талии, чем те, кто ел ограниченное количество продуктов. Поэтому, чтобы контролировать вес, сосредоточьтесь на простом, стабильном рационе.

Избегать добавленного сахара

Чтобы похудеть, начните уменьшать потребление добавленного сахара. Рекомендуется не превышать 6 чайных ложек (25 г) сахара для женщин и 9 чайных ложек (37 г) для мужчин в день, поскольку избыток сахара способствует набору веса. Уменьшение количества сахара в рационе автоматически снижает калории, заставляя организм использовать жировые запасы для энергии, что помогает похудеть.

Употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки

Снижение потребления добавленного сахара и замена простых углеводов на продукты с высоким содержанием клетчатки может значительно помочь в похудении. Исследования показывают, что увеличение клетчатки до 28 г в день, даже без физических упражнений, ведет к потере веса и уменьшению голода. Вы можете получить клетчатку из натуральных продуктов, таких как фасоль, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Есть больше белка

Белок помогает дольше оставаться сытым, поскольку для его переработки требуется больше энергии, чем для углеводов или жиров. Для увеличения потребления белка добавьте в рацион греческий йогурт или выбирайте творог с высоким содержанием белка.

