10 лучших перекусов для похудения, которые также способствуют росту мышц

Хотите одновременно избавиться от лишних килограммов и укрепить мышцы? Правильно подобранные перекусы могут стать вашим надежным союзником в достижении этих целей.

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Белковые закуски помогают уменьшить голод, предотвращают переедание и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами для восстановления после тренировок. Диетолог Дестини Муди делится с eatthis.com 10 лучшими перекусами, которые способствуют похудению и поддерживают рост мышц.

Многие считают потерю веса и набор мышц несовместимыми целями. Но с точки зрения питания, оба процесса поддерживаются одним фактором – белком. Этот макронутриент обеспечивает длительное ощущение сытости, что помогает избежать переедания и уменьшить общее потребление калорий. Кроме того, на его переваривание организм тратит больше энергии, чем на жиры или углеводы – следовательно, вы сжигаете больше калорий даже в состоянии покоя.

К тому же, белок – основной источник аминокислот, необходимых для построения мышечных волокон. После интенсивной тренировки в мышцах возникают микроповреждения, которые нужно восстановить. И именно белок дает материал для этого процесса.

Сывороточный протеиновый коктейль

Нет ничего быстрее в приготовлении и удобнее, чем порция сывороточного протеина.

"Коктейль с не менее чем 20 граммами белка – это отличный способ перекусить между основными приемами пищи. Он сытный, содержит минимум калорий и помогает не переедать, например, в ресторане – достаточно выпить порцию перед заказом", – отмечает Муди.

Нут

Этот хрустящий продукт сочетает в себе клетчатку, растительный белок и важные микроэлементы.

"Нут – недорогой и очень простой в приготовлении. Он дает ощущение сытости без избытка калорий, а также способствует снижению веса и росту мышц", – говорит Муди.

Вареные яйца

Этот вариант идеально подходит для тех, кто ищет питательный и удобный перекус.

"Яйца содержат полный набор аминокислот, необходимых для восстановления мышц. И при этом одно большое яйцо – это всего 70 калорий, что очень выгодно для худеющих", – объясняет диетолог.

Сыр (обезжиренный или с низким содержанием жира)

Творог – это не только вкусный перекус, но и источник полноценного белка с долгим периодом насыщения.

"О твороге часто забывают, хотя одна чашка содержит примерно столько же белка, сколько и порция протеина. Добавьте немного ягод или кусочек фрукта – и получите сбалансированный, низкокалорийный перекус", – отмечает Муди.

Эдамаме

Соевые бобы в стручках – еще один замечательный растительный вариант для мышечного роста.

"Эдамаме – это полноценный источник белка для веганов, содержащий все необходимые аминокислоты. А сами стручки заставляют есть медленнее, что тоже способствует контролю аппетита", – комментирует Муди.

Вяленая говядина (без добавления сахара)

Этот перекус удобно брать с собой, он долго хранится и обеспечивает чистый белок.

"Это почти сплошной белок – практически без углеводов и жира. Главное – не злоупотреблять и выбирать варианты с низким содержанием натрия", – объясняет Муди.

Овсянка

Цельнозерновые углеводы с высоким содержанием растворимой клетчатки прекрасно насыщают и поддерживают энергию.

"Овсянка – отличный выбор, если ее не перегрузить добавками. Небольшая порция между приемами пищи дает ощущение сытости и помогает сохранить мышечную массу", – говорит Муди.

Тунец с цельнозерновыми крекерами

Комбинация белка и полезных углеводов – то, что надо перед ужином.

"Тунец – это бюджетный источник белка с низким содержанием жира. Банка тунца в воде имеет около 120 калорий, а вместе с несколькими крекерами – это сбалансированная и вкусная закуска", – объясняет Муди.

Молодая морковь с греческим йогуртом

Этот дуэт не только питательный, но и очень вкусный. Греческий йогурт обезжиренный или с низким содержанием жира содержит белок и пробиотики, а морковь добавляет хрусткость и клетчатку. Такой перекус идеально подходит для поддержания уровня сахара в крови и уменьшения голода.

Протеиновые чипсы

Протеиновые чипсы из горохового или сывороточного протеина являются хрустящей альтернативой традиционным картофельным чипсам. Кроме удовлетворения вашей тяги к перекусам, они также стимулируют синтез мышечного белка для дополнительного прироста.

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