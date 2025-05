10 минут на кардио: эффективная тренировка без зала и оборудования

Когда нет времени или возможности выйти на улицу, короткая кардиотренировка в помещении — это идеальное решение. Всего 10 минут активности помогут сжечь калории, не выходя из дома, что отлично подходит для занятых дней или путешествий, когда важно не терять ритм.

Какие упражнения помогут вам поддерживать форму ежедневно, рассказали в Eat This, Not That. Эти регулярные сессии заметно влияют на здоровье, улучшая выносливость и самочувствие.

Прыжки с выпадами

Начните в позиции выпада, поставьте одну ногу спереди, а другую сзади. Далее, резко прыгните вверх и в воздухе поменяйте ноги местами. Приземлитесь мягко, с другой ногой впереди и держите корпус стабильным для лучшего баланса.

Отжимания

Отжимания — это эффективное кардиоупражнение, которое следует выполнять динамично. Для этого начните в позиции высокой планки, опускайтесь, сгибая локти, а затем возвращайтесь в исходное положение. Держите корпус напряженным и не прогибайте поясницу. Выполняйте движения быстро, но вместе с тем — технично.

Берпи

Начните с прыжка вверх с руками над головой. Далее, приземлитесь и сразу опуститесь в позицию планки. Затем быстро вернитесь в положение стоя и повторите. Движение выполняйте без остановок для поддержания эффекта кардио.

Альпинисты

Начните в высокой планке, разместив руки под плечами. Далее быстро подтяните правое колено к груди, поверните назад, а затем повторите левой ногой. Чередуйте ноги в ритме, будто бегаете в планке. Держите корпус напряженным для стабильности.

Прыжки

Станьте прямо и выполните прыжок, разводя ноги в стороны и поднимая руки над головой. Затем вернитесь в исходное положение — это одно повторение. Продолжайте в быстром темпе в течение 30 секунд.

