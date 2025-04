Сожжение 'фартука' на животе: эффективные упражнения с собственным весом

Потеря жира на животе часто требует комплексного подхода, включая сочетание упражнений для всего тела и здорового питания. Тренировки, активирующие несколько мышечных групп и поддерживающие высокий темп, являются наиболее эффективными для достижения устойчивых результатов.

Так, чтобы избавиться от жира на животе, эффективна тренировка с собственным весом, которая фокусируется на больших группах мышц. Какие упражнения помогут вам сжечь больше калорий и ускорить метаболизм, рассказали в Eat This, Not That.

Спринт

Спринт — это эффективный способ быстро сжечь калории и улучшить метаболизм. Этот вид кардио помогает формировать мышцы, сжигать жир и активирует процессы, которые продолжаются после тренировки, улучшая потребление кислорода. Кроме того, регулярные спринты могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Приседания

Приседания с собственным весом — это отличное упражнение для укрепления мышц и борьбы с лишним животом. Для выполнения встаньте прямо, расставьте ноги на ширину бедер и, держа спину прямо, опускайтесь пока бедра не будут на уровне параллельно полу. Затем, нажимая на стопы, поднимитесь назад.

Выпады

Для классического выпада вперед станьте прямо, одну ногу вытяните вперед и поставьте на пол. Согните колени, опускаясь в выпад, контролируя, чтобы переднее колено не выходило за пальцы ног. Затем нажимайте на переднюю ногу, чтобы вернуться в исходную позицию, и повторите с другой стороны.

Отжимания

Для отжиманий станьте в высокую планку и положите руки на ширине плеч так, чтобы тело образовало прямую линию. Опускайтесь к полу, держа локти близко к телу, и, достигнув нижней точки, отжимайтесь, возвращаясь в высокую планку.

Берпи

Берпи — это эффективное упражнение для всего тела, которое сочетает в себе кардио и силовые элементы. Начните упражнение из позиции стоя, выполните приседания, положите руки на пол и отведите ноги назад в высокую планку. Выполните отжимания, а затем прыжком поверните ноги вперед и, высоко подпрыгнув, вытяните руки над головой.

