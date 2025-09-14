10 минут вместо часа: как быстро подтянуть живот и сделать пресс рельефным

Многие люди мечтают о плоском животе, но именно эта зона чаще всего оказывается самой сложной для проработки. Долгие часы в спортзале не всегда нужны, чтобы увидеть результат – достаточно знать правильные методы.

Короткие и интенсивные тренировки могут стать настоящим ключом к успеху даже у тех, кто имеет мало времени. Всего 10 минут трижды в неделю помогут запустить процесс сжигания жира и сделать пресс более рельефным, пишет eatthis.com.

В течение этих десяти минут важно работать максимально интенсивно, привлекая руки и ноги. Если есть несколько минут – сделайте разминку перед началом и растяжку после. Основная схема проста: каждое упражнение выполняется 45 секунд, далее 15 секунд отдыха. Весь круг повторяется дважды, что вместе дает 10 минут.

1. Скакалка

Прыжки со скакалкой – классика кардио, которая моментально "разгоняет" метаболизм. Выполняйте их на максимальной интенсивности: прыгайте обеими ногами в течение всех 45 секунд. Если почувствуете усталость, переходите на прыжки по очереди или выберите альтернативу – прыжки с разведением рук и ног.

2. Приседания с прыжком

Это упражнение заставляет работать большие мышцы нижней части тела и сжигает много калорий. Выполняйте приседания, а в верхней точке взрывно подпрыгните вверх. Приземляйтесь мягко, амортизируя движение в четверть приседания. Следите, чтобы колени не "проваливались" внутрь. Если станет слишком тяжело, переходите на обычные приседания, главное – не останавливаться на протяжении всех 45 секунд.

3. Отжимания

Это упражнение активирует мышцы груди, рук и кора, в то же время давая ногам небольшой отдых. Отжимания помогают укрепить тело и способствуют сжиганию жира в области живота. Упрощенный вариант – отжимания с колен или с приподнятой опорой для рук. Старайтесь работать в стабильном темпе все 45 секунд.

4. Спринты

Один из самых простых и одновременно эффективных способов избавиться от жира – короткие быстрые пробежки. Найдите участок длиной около 100 метров или используйте беговую дорожку, выставив максимальную скорость. Бегите вперед и назад 45 секунд или используйте дорожку, не забывая о предохранительном зажиме.

5. Берпи

Ни один интенсивный комплекс не обходится без берпи. Это универсальное упражнение для всего тела, которое сочетает кардио и силовую нагрузку. Техника проста: сделайте прыжок с вытянутыми вверх руками, после приземления сразу перейдите в положение для отжимания, а затем мгновенно вернитесь в стойку и выполните новый прыжок. Старайтесь работать в быстром ритме в течение всех 45 секунд.

Этот комплекс – идеальный вариант для тех, кто не имеет много времени, но стремится убрать живот и сделать пресс более выразительным. Всего 10 минут трижды в неделю могут стать вашим ключом к заметным результатам уже через месяц.

