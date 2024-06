10 обыденных вещей, которые помогут худеть

В стремлении сбросить лишние килограммы и улучшить состояние здоровья, необходимо соблюдать последовательность своих действий. Достичь результатов можно с помощью небольших ежедневных изменений, таких как сбалансированная диета и новый распорядок физических упражнений.

Чтобы получить желаемый результат и удержать его в долгосрочной перспективе, следует придерживаться простых привычек, которые помогут вам похудеть и поддерживать здоровый образ жизни. Что именно стоит добавить в свою привычную жизнь, чтобы начать худеть уже сейчас, рассказали в Eat This, Not That!

Здоровый завтрак

Здоровый завтрак - это всегда о белке, цельном зерне и фруктах. Такая пища ускоряет метаболизм, придает энергии на весь день и способствует здоровому похудению.

Оптимальная гидратация

Употребление воды перед едой может повысить чувство сытости и уменьшить потребление калорий. Кроме того, питье большого количества воды в течение дня улучшает пищеварение и увеличивает чувство сытости, временно уменьшая голод.

Белковая пища

Пища, содержащая много белка ускоряет метаболизм, уменьшает голод и помогает сохранить мышечную массу. Достаточное количество белка вместе с физическими упражнениями позволит защитить мышцы от расщепления во время дефицита калорий.

Клетчатка

Клетчатка повышает чувство сытости, улучшает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Этот незаменимый во время похудения компонент замедляет пищеварение, не полностью усваивается организмом, а потому калории из нее не поступают в кровь.

Термогенез без физической активности

Термогенез без физической активности (NEAT) - это калории, которые сжигаются во время внезапной физической активности. Чтобы отслеживать свои внезапные показатели, используйте умные часы и устройства, фиксирующие активность.

Сжигание калорий во время тренировок

EAT означает термогенез физической активности, который охватывает калории, сожженные во время тренировок. Чтобы получать наилучший результат от таких тренировок, уделяйте интенсивной физической активности до 30 минут и выберите те упражнения, которые приносят вам удовольствие.

Журнал питания

Чтобы управлять своими пищевыми привычками и поддерживать ход похудения, стоит завести специальный журнал питания. Таким образом вы сможете ответственно вносить свои результаты и контролировать поступление макроэлементов, калорийность и порций.

Здоровый сон

Недостаток сна влияет на работу гормонов, которые регулируют аппетит, повышая тягу к нездоровой пище. Старайтесь каждую ночь спать около 7-9 часов, чтобы избежать переедания и поддержать здоровый аппетит.

Поздние перекусы

Хотя есть поздно вечером не столь вредно для фигуры, стоит ограничиваться в ночных приемов пищи. Именно ночные перекусы уменьшают окисление жира, способствуя его накоплению. Чтобы избежать переедания, старайтесь есть с запасом времени для переваривания пищи.

Ответственность

Чтобы соблюдать рекомендации и начать худеть эффективно, вам не обойтись без развитой ответственности. Поделитесь своими целями с друзьями или партнером, чтобы повысить мотивацию и сохранить здоровые привычки.

