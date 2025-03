10 овощей с высоким содержанием белка: что добавить в рацион

Овощи с высоким содержанием белка вполне могут заменить мясо и принести немало преимуществ здоровью. Они почти не содержат калорий и богаты питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой.

Клетчатка в их составе улучшает пищеварение, дает ощущение сытости и поддерживает нормальный уровень холестерина. Какие овощи следует добавить в рацион, чтобы получить все необходимые нутриенты без мяса, рассказали в Eat This, Not That.

Могут ли овощи стать альтернативой мясу?

Овощи не являются основным источником белка, но они могут стать полезным дополнением для повышения содержания белка в пище, особенно для людей, которые не потребляют продукты животного происхождения. Поскольку в овощах обычно содержится меньше белка, чем в мясе, бобовых или зерновых, овощи, которые содержат около 3-5 граммов белка в порции можно считать высокобелковыми.

Чтобы создать питание с высоким содержанием белка, важно сочетать овощи с другими источниками белка. Для этого выбирайте овощи, такие как шпинат, зеленый горошек, спаржа и сладкая кукуруза, которые богаты белком. Их можно комбинировать с бобовыми, фасолью или мясом, чтобы получить оптимальный уровень белка и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Мангольд

Свёкла славится своим насыщенным темно-фиолетовым цветом и земляным вкусом, однако ее зелень также является полезным и питательным продуктом. Она богата калием, железом, кальцием, витамином С, магнием и клетчаткой, а также содержит около 4 граммов белка на чашку. Добавив мангольд в салаты или пассировав его с любимыми специями, вы сможете обогатить свой рацион полезными веществами и питательными элементами.

Брокколи

Брокколи — это не только вкусный овощ с высоким содержанием белка (примерно 3,7 грамма на чашку), но и мощный источник питательных веществ. Помимо того, что этот овощ помогает снизить риск некоторых видов рака, он улучшает здоровье глаз в старшем возрасте и содержит важные витамины, в частности фолиевую кислоту, витамин С, витамин К, калий, марганец и железо.

Грибы портобелло (шампиньоны)

Грибы портобелло содержат около 3,97 грамма белка на чашку, являются отличным выбором для тех, кто ищет растительную альтернативу мясу. Они имеют насыщенный вкус и часто используются в качестве заменителя мяса. Кроме того, грибы могут быть полезными для вашего здоровья, поскольку некоторые исследования показывают, что регулярное их потребление может быть связано со снижением риска возникновения различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста — это настоящий суперпродукт для здоровья. Такая капуста богата витаминами, в частности витаминами С и К, а также фолиевой кислотой. Кроме этого, брюссельская капуста содержит около 4 граммов клетчатки на чашку, что помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Спаржа

Спаржа — это еще один овощ с высоким содержанием белка (примерно 4,32 грамма на чашку) и несколькими другими полезными свойствами для здоровья. Благодаря высокому содержанию калия, спаржа помогает поддерживать здоровое артериальное давление, что подтверждено исследованиями Американской кардиологической ассоциации. Кроме этого, одна чашка спаржи содержит около 90% суточной нормы витамина К, который важен для свертывания крови и здоровья костей.

Сладкий картофель

Сладкий картофель — это один из самых универсальных овощей, содержащий около 4,5 граммов белка на чашку. Независимо от того, печете ли вы его целиком, готовите картофель фри или используете его для завтрака, вы получите не только повышенное содержание белка, но и примерно 8 граммов клетчатки на чашку вареного сладкого картофеля.

Кукуруза

Сладкая кукуруза содержит около 5 граммов белка на чашку. Однако стоит помнить, что кукуруза действительно сладкая, а потому содержание в ней сахара может быть выше, чем в других сортах.

Зелень

Зелень — это не только вкусно, но и питательно. Она содержит около 5 граммов белка на чашку и является хорошим источником кальция и витамина К, что поддерживает здоровье ваших костей. Зелень также обладает антираковыми свойствами благодаря своей естественной крестоцветной структуре.

Шпинат

Шпинат содержит более 5 г белка на чашку и является источником клетчатки, железа, кальция, витаминов A, K и C. Он поддерживает здоровье костей, иммунитета и пищеварения. Исследования показывают, что шпинат может уменьшать окислительный стресс, который ускоряет старение и повышает риск болезней. Добавляя его в рацион, вы укрепляете организм и замедляете процессы старения.

Горох

Горох содержит почти 8 граммов белка на чашку, что делает его одним из овощей с самым высоким содержанием белка. Помимо белка, горох богат клетчаткой, которая может помочь улучшить пищеварение.

