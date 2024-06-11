10 питательных завтраков для подкормки после тренировок: включите их в свой рацион

Когда дело доходит до оптимизации ваших тренировок, то, что вы едите после них, играет немаловажную роль. Завтрак, в частности, находится в центре внимания как самый важный прием пищи после тренировки. Eatthis рассказал о десяти лучших здоровых завтраках, которые восстановят ваше тело и улучшат ваши результаты после тренировок.

Яичный сэндвич или яичная запеканка

Сочетание богатых белком яиц с цельнозерновым хлебом предлагает хорошо сбалансированный и сытный вариант завтрака. Эта композиция способствует восстановлению мускул, сразу пополняя запасы энергии за счет углеводов.

Тыквенно-банановые кексы в глазури

Эти вкусные кексы являются идеальным балансом между удовольствием и питательностью. Благодаря соблазнительному вкусу тыквы и натуральной сладости бананов они заряжают энергией и удовлетворяют ваши вкусовые рецепторы.

Сыр с фруктами

Сочетание богатого белками сыра с разнообразными свежими фруктами предлагает освежающую и легкую пищу после тренировки. Смесь с высоким содержанием белка и углеводов, наполненных клетчаткой, создает идеальную комбинацию.

Протеиновые батончики

Это удобное лакомство размером с небольшой кусочек обычно состоит из протеинового порошка и полезных ингредиентов. Они служат сытным и индивидуальным вариантом завтрака для людей, которые очень заняты утром, и помогают подкрепиться после тренировки.

Деликатесное мясо и творожный рулет

Сочетание нежирных мясных деликатесов и любимого сыра создает богатый белками и углеводами вариант завтрака. Он поддерживает восстановление мышц и восполняет запасы энергии.

Протеиновый коктейль

Протеиновый коктейль способствует восстановлению, если смешать его с водой, молоком или молочной альтернативой. Добавьте фрукты или ореховое масло для вкуса и питательных веществ.

Протеиновая овсянка

Увеличьте содержание белка в утренней овсянке, добавив такие ингредиенты, как протеиновый порошок, ореховое масло, семена или греческий йогурт. Эта комбинация обеспечивает продолжительную энергию благодаря сложным углеводам и белку.

Йогуртовое парфе

Этот отличный вариант завтрака сочетает в себе белок греческого йогурта и углеводы из фруктов и мюсли. Добавьте ореховое масло или арахисовую пасту для вкуса, и вы будете сыты и удовлетворены в течение дня.

Белковые блины

Идеально подходят для тех, кто стремится к классическому завтраку, протеиновые блины можно приготовить с протеиновым порошком или греческим йогуртом. Сверху на них можно нанести свежие фрукты или капельку орехового масла, чтобы получить дополнительные питательные вещества и вкусное лакомство после тренировки.

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