10 питательных завтраков для подкормки после тренировок: включите их в свой рацион
Когда дело доходит до оптимизации ваших тренировок, то, что вы едите после них, играет немаловажную роль. Завтрак, в частности, находится в центре внимания как самый важный прием пищи после тренировки. Eatthis рассказал о десяти лучших здоровых завтраках, которые восстановят ваше тело и улучшат ваши результаты после тренировок.
Яичный сэндвич или яичная запеканка
Сочетание богатых белком яиц с цельнозерновым хлебом предлагает хорошо сбалансированный и сытный вариант завтрака. Эта композиция способствует восстановлению мускул, сразу пополняя запасы энергии за счет углеводов.
Тыквенно-банановые кексы в глазури
Эти вкусные кексы являются идеальным балансом между удовольствием и питательностью. Благодаря соблазнительному вкусу тыквы и натуральной сладости бананов они заряжают энергией и удовлетворяют ваши вкусовые рецепторы.
Сыр с фруктами
Сочетание богатого белками сыра с разнообразными свежими фруктами предлагает освежающую и легкую пищу после тренировки. Смесь с высоким содержанием белка и углеводов, наполненных клетчаткой, создает идеальную комбинацию.
Протеиновые батончики
Это удобное лакомство размером с небольшой кусочек обычно состоит из протеинового порошка и полезных ингредиентов. Они служат сытным и индивидуальным вариантом завтрака для людей, которые очень заняты утром, и помогают подкрепиться после тренировки.
Деликатесное мясо и творожный рулет
Сочетание нежирных мясных деликатесов и любимого сыра создает богатый белками и углеводами вариант завтрака. Он поддерживает восстановление мышц и восполняет запасы энергии.
Протеиновый коктейль
Протеиновый коктейль способствует восстановлению, если смешать его с водой, молоком или молочной альтернативой. Добавьте фрукты или ореховое масло для вкуса и питательных веществ.
Протеиновая овсянка
Увеличьте содержание белка в утренней овсянке, добавив такие ингредиенты, как протеиновый порошок, ореховое масло, семена или греческий йогурт. Эта комбинация обеспечивает продолжительную энергию благодаря сложным углеводам и белку.
Йогуртовое парфе
Этот отличный вариант завтрака сочетает в себе белок греческого йогурта и углеводы из фруктов и мюсли. Добавьте ореховое масло или арахисовую пасту для вкуса, и вы будете сыты и удовлетворены в течение дня.
Белковые блины
Идеально подходят для тех, кто стремится к классическому завтраку, протеиновые блины можно приготовить с протеиновым порошком или греческим йогуртом. Сверху на них можно нанести свежие фрукты или капельку орехового масла, чтобы получить дополнительные питательные вещества и вкусное лакомство после тренировки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 лучших комбинациях бутербродов на завтрак для похудения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.