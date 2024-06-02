5 лучших комбинаций бутербродов на завтрак для похудения
Бутерброды – любимые многими именно на завтрак, не всегда отвечают целям похудения из-за высокого содержания жиров, калорий, натрия и искусственных ингредиентов. Однако создание собственных сэндвичей с использованием правильных, богатых питательными веществами ингредиентов может стать отличным способом начать свой день. Eatthis рассказал о пяти вкусных комбинациях бутербродов на завтрак, которые могут помочь вам достичь ваших целей в похудении.
Средиземноморский сэндвич для завтрака
Если вы растерялись от множества доступных диет, средиземноморская – это надежный выбор, ведь уже четыре года подряд она признается лучшей по версии US News and World Report. Этот план питания фокусируется на фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах и оливковом масле, связанных с уменьшением воспаления, улучшением здоровья сердца и снижением веса.
Как его приготовить: пожарьте яйцо с чайной ложкой оливкового масла и посыпьте его столовой ложкой феты. Оставьте на сковороде, пока творог не начнет плавиться. Положите яйцо на цельнозерновой хлеб, сверху положите вяленые помидоры в растительном масле, свежий шпинат и несколько листиков свежего базилика.
Лаваш с копченым лососем
Кето-диета, популярная для похудения, подразумевает значительное уменьшение потребления углеводов и увеличение потребления жиров, что заставляет организм находиться в состоянии кетоза. Хотя она имеет свои недостатки, выявленные в недавних исследованиях, но может способствовать быстрому достижению результатов похудения.
Как его приготовить: смешайте нарезанный кубиками зеленый лук и чесночный порошок с жирным сыром. Смажьте смесь на цельнозерновую тортилью с низким содержанием углеводов и выложите на нее копченый лосось. Сверху украсьте побегами люцерны и заверните.
Сэндвич с авокадо, хумусом и яйцом
Тост из авокадо стал модным вариантом завтрака, но вы можете улучшить его, добавив хумус и вареное яйцо, чтобы создать уникальный и питательный сэндвич.
Как его приготовить: поджарьте два кусочка цельнозернового хлеба, чтобы увеличить потребление сложных сытных углеводов. Смажьте тост сливочным хумусом, чтобы получить дополнительный белок и клетчатку. Нарежьте авокадо, богатое полезными мононенасыщенными жирами, и положите его на тост вместе с нарезанным сваренным вкрутую яйцом.
Бутерброд с клубничными вафлями
Не все бутерброды на завтрак должны быть солеными. Порадуйте себя отличным сочетанием ягод и замороженных вафель.
Вафли Nature's Path Лен Плюс содержат 5 граммов клетчатки на порцию, а также омега-3 жира ALA из семян льна. Исследования показали, что их включение в свой рацион может способствовать снижению веса.
Как приготовить: поджарьте две цельнозерновые льняные вафли и мажьте их греческим йогуртом. Положите между вафлями нарезанную свежую клубнику и наслаждайтесь.
Вегетарианский сэндвич с тофу и песто
Если вы исключили продукты животного происхождения из плана похудения, яйца могут не подойти для бутерброда на завтрак. Выберите тофу – альтернативу с высоким содержанием белка, которая также содержит клетчатку.
Как приготовить: толстый кусок прессованного тофу посыпьте пищевыми дрожжами, солью и перцем. Обжарьте творог на сковороде примерно по пять минут с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите тофу на поджаренный цельнозерновой английский мафин, смазанный одной столовой ложкой предварительно приготовленного песто. Добавьте ломтики свежего помидора и горсть рукколы, соберите сэндвич и наслаждайтесь этим растительным сытным завтраком.
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