5 лучших комбинаций бутербродов на завтрак для похудения

Бутерброды – любимые многими именно на завтрак, не всегда отвечают целям похудения из-за высокого содержания жиров, калорий, натрия и искусственных ингредиентов. Однако создание собственных сэндвичей с использованием правильных, богатых питательными веществами ингредиентов может стать отличным способом начать свой день. Eatthis рассказал о пяти вкусных комбинациях бутербродов на завтрак, которые могут помочь вам достичь ваших целей в похудении.

Средиземноморский сэндвич для завтрака

Если вы растерялись от множества доступных диет, средиземноморская – это надежный выбор, ведь уже четыре года подряд она признается лучшей по версии US News and World Report. Этот план питания фокусируется на фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах и оливковом масле, связанных с уменьшением воспаления, улучшением здоровья сердца и снижением веса.

Как его приготовить: пожарьте яйцо с чайной ложкой оливкового масла и посыпьте его столовой ложкой феты. Оставьте на сковороде, пока творог не начнет плавиться. Положите яйцо на цельнозерновой хлеб, сверху положите вяленые помидоры в растительном масле, свежий шпинат и несколько листиков свежего базилика.

Лаваш с копченым лососем

Кето-диета, популярная для похудения, подразумевает значительное уменьшение потребления углеводов и увеличение потребления жиров, что заставляет организм находиться в состоянии кетоза. Хотя она имеет свои недостатки, выявленные в недавних исследованиях, но может способствовать быстрому достижению результатов похудения.

Как его приготовить: смешайте нарезанный кубиками зеленый лук и чесночный порошок с жирным сыром. Смажьте смесь на цельнозерновую тортилью с низким содержанием углеводов и выложите на нее копченый лосось. Сверху украсьте побегами люцерны и заверните.

Сэндвич с авокадо, хумусом и яйцом

Тост из авокадо стал модным вариантом завтрака, но вы можете улучшить его, добавив хумус и вареное яйцо, чтобы создать уникальный и питательный сэндвич.

Как его приготовить: поджарьте два кусочка цельнозернового хлеба, чтобы увеличить потребление сложных сытных углеводов. Смажьте тост сливочным хумусом, чтобы получить дополнительный белок и клетчатку. Нарежьте авокадо, богатое полезными мононенасыщенными жирами, и положите его на тост вместе с нарезанным сваренным вкрутую яйцом.

Бутерброд с клубничными вафлями

Не все бутерброды на завтрак должны быть солеными. Порадуйте себя отличным сочетанием ягод и замороженных вафель.

Вафли Nature's Path Лен Плюс содержат 5 граммов клетчатки на порцию, а также омега-3 жира ALA из семян льна. Исследования показали, что их включение в свой рацион может способствовать снижению веса.

Как приготовить: поджарьте две цельнозерновые льняные вафли и мажьте их греческим йогуртом. Положите между вафлями нарезанную свежую клубнику и наслаждайтесь.

Вегетарианский сэндвич с тофу и песто

Если вы исключили продукты животного происхождения из плана похудения, яйца могут не подойти для бутерброда на завтрак. Выберите тофу – альтернативу с высоким содержанием белка, которая также содержит клетчатку.

Как приготовить: толстый кусок прессованного тофу посыпьте пищевыми дрожжами, солью и перцем. Обжарьте творог на сковороде примерно по пять минут с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите тофу на поджаренный цельнозерновой английский мафин, смазанный одной столовой ложкой предварительно приготовленного песто. Добавьте ломтики свежего помидора и горсть рукколы, соберите сэндвич и наслаждайтесь этим растительным сытным завтраком.

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