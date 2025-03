10 полезных советов по питанию, которые улучшают жизнь

Чтобы поддерживать тело стройным, стоит выбирать простые и разумные подходы к питанию, а не следовать модным диетам. Откажитесь от диетических трендов и сосредоточьтесь на здоровых привычках, которые всегда будут оставаться эффективными.

Например, посреди дня выпивайте чашку зеленого чая — это простой, но мощный шаг для поддержания формы. В Eat This, Not That поделились, какая стратегия поможет поддерживать форму и общее здоровье.

Прячьте соблазнительные лакомства

Прячьте вредные перекусы как можно дальше, а полезные — держите на виду. Исследования показывают, что непрозрачные упаковки и удобный доступ к здоровой пище помогают есть меньше лишнего. Это простой способ уменьшить соблазн и контролировать рацион без жестких ограничений.

Применяйте правило "1 из 10"

Выбирая продукты, придерживайтесь простого правила: на 10 г углеводов должно приходиться не менее 1 г клетчатки. Это соотношение характерно для цельного зерна, что помогает уменьшить количество сахара, соли и вредных жиров в рационе.

Улучшайте вкус

Аромат пищи влияет на аппетит, а менее выраженные запахи заставляют есть больше. Используйте травы и специи без соли, чтобы сделать блюда ароматными без лишних калорий. Это поможет уменьшить потребление натрия до 1 г в день и одновременно наслаждаться насыщенным вкусом.

Употребляйте макароны холодными

Охлажденная паста содержит больше устойчивого крахмала, который замедляет усвоение и способствует сжиганию жира. Это делает её ближе по свойствам к чечевице, овсянке и бобовым. Главное — не разогревать ее снова, чтобы сохранить этот эффект. Кстати, подобный эффект наблюдается с вареным или печеным картофелем.

Ешьте при приглушенном свете

Ешьте в спокойной атмосфере с мягким светом и тихой музыкой — это поможет уменьшить количество съеденного. Исследования показывают, что так можно сократить потребление на 175 ккал за ужин, что означает почти 8 за год.

Употребляйте фрукты, а не соки

Фруктовый сок может казаться полезным, но его регулярное употребление повышает риск диабета. Вместо этого выбирайте целые фрукты и ягоды, например чернику, виноград или яблоки. Они помогают снизить этот риск и обеспечивают большим количеством клетчатки.

Ешьте перед тем, как есть

Съешьте яблоко или тарелку бульона перед основным блюдом — это может уменьшить потребление калорий до 20%. Учитывая, что среднее блюдо в заведении может содержать около 4700 кДж, такая привычка может помочь сбросить более 10 кг за год.

Покупайте еду за наличные

Рассчитывайтесь наличными, чтобы избежать импульсивных покупок вредных продуктов. Исследования показывают, что при оплате картой люди чаще выбирают нездоровую пищу. Деньги, которые вы имеете на руках делают выбор более осознанным, помогая наполнять корзину полезными и нужными продуктами.

Пейте воду, чтобы уменьшить калории

Вода не только увлажняет, но и помогает похудеть. Исследования показывают, что после двух стаканов воды метаболизм ускоряется на 30%. Если ежедневно выпивать на 1,5 л больше, можно сжечь дополнительные 17 400 ккал в год — это минус 2,3 кг без лишних усилий.

Напоминайте себе о похудении

Чтобы контролировать питание, настройте напоминание на телефоне о своем дневном лимите калорий. Например, в 6 утра — мотивационное сообщение, а в обед — напоминание о полезном обеде.

