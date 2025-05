10 преимуществ оливкового масла: с какими болезнями помогает бороться

Оливковое масло не только улучшает вкус блюд, но и имеет много полезных свойств, которые ценны для здоровья. Этот продукт богат мононенасыщенными жирами, что делает масло полезной альтернативой насыщенным и транс-жирам.

Видео дня

Дополнительное потребление оливкового масла, как ключевой части средиземноморской диеты, может принести значительные преимущества для здоровья. На что способен этот продукт и почему вам стоит рассмотреть его, как альтернативу привычному подсолнечному маслу, рассказали в Eat This, Not That.

Снижение риска развития болезни Альцгеймера

Оливковое масло содержит антиоксидант олеокантал, который может положительно влиять на здоровье мозга. Таким образом, употребление масла может снижать риск развития болезни Альцгеймера и деменции.

Снижение риска дегенерации желтого пятна

Рацион, обогащенный жирными кислотами омега-3, такой, как средиземноморская диета, может защищать от возрастной макулярной дегенерации сетчатки глаза и улучшать зрение. В частности, именно оливковое масло, которое входит в состав этой диеты, непосредственно помогает замедлить прогрессирование этого заболевания.

Улучшенное пищеварение

Оливковое масло может помочь облегчить запоры, способствуя более мягкому стулу и легкому опорожнению. Кроме того, оно является эффективной альтернативой минеральному маслу и при этом значительно вкуснее.

Уменьшение риска инсульта

Оливковое масло, благодаря мононенасыщенным жирам, может помочь снизить риск инсульта. Так, исследования показали, что его потребление, как единственного источника мононенасыщенных жиров, связано с заметным снижением риска инсульта.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Потребление оливкового масла может снизить риск сердечных заболеваний, и это подтверждено научными исследованиями. В частности, олеиновая кислота, содержащаяся в оливковом масле, помогает снижать риск ишемической болезни сердца.

Уменьшение риска развития ревматоидного артрита

Оливковое масло может помочь уменьшить воспаление и боль при ревматоидном артрите. Потребление этого масла способствует снижению воспалительных процессов в теле, что в свою очередь облегчает симптомы этого заболевания.

Поддержка фертильности

Ваше питание может влиять на фертильность, что особенно важно, когда вы пытаетесь забеременеть. Исследования показывают, что средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, может повысить шансы на успешную беременность, улучшая здоровье как мужчин, так и женщин.

Снижает риск появления диабета

Оливковое масло может положительно влиять на уровень сахара в крови. Соблюдение средиземноморской диеты, которая включает это масло, помогает снизить риск развития диабета 2 типа.

Укрепление костей

Оливковое масло может стать отличным дополнением к рациону для поддержания здоровья костей. Исследования показали, что его потребление помогает улучшить минеральную плотность костей, особенно у женщин.

Уменьшение бактерий, которые вызывают язву желудка

Ежедневное потребление около 30 граммов (примерно 2 столовые ложки) оливкового масла первого отжима, может помочь устранить инфекцию H. Pylori всего за две недели. Это довольно просто, поскольку это масло можно добавлять в салаты и овощи, а также используя его как альтернативу другим маслам.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах кокосового масла для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.