10 причин, почему мы активно набираем вес зимой

Наверное, вы могли замечать, что именно зимой мы чаще набираем вес, с которым нам приходится бороться в последующие сезоны. Такое сезонное увеличение веса зависит как от сезонного меню, так и от личных характеристик, которые обычно приводят к набору веса на несколько килограммов.

Хотя важно осознавать риски, связанные с увеличением веса, это не должно мешать вам наслаждаться этим временем. В Eat This, Not That! поделились факторами, знание которых позволит вам лучше понять причины и контролировать свои параметры.

Слишком много сна

Летнее солнце и теплая погода способствуют большей производительности и легкости вставать. Зимний холод и ранняя тьма могут побуждать к оставлению в постели. Рекомендации включают приобретение удобной одежды для зимы, чтобы сохранять мотивацию просыпаться вместе с солнцем.

Холодная погода

Зима — время, когда многие предпочитают уют дома. Холодная погода может препятствовать активному образу жизни, такому как бег или теннис, и уменьшать социальные выходы. Поддержка от друзей может стать важной мотивацией для осуществления физических активностей даже в холодное время года.

Сезонное аффективное расстройство

Зимняя тьма может влиять на ваше настроение и здоровье, особенно вызывая сезонное аффективное расстройство у некоторых людей. Это состояние, похожее на клиническую депрессию, ощутимо особенно в зимний период из-за отсутствия солнечного света. Рекомендуется использовать солнечный утренний свет и усилия для поддержания психического состояния в зимнее время.

Праздничное меню

Во время праздничного сезона встречи и вечеринки часто сопровождаются большим количеством еды и алкоголя. Чувство вялости после переедания может стать привычным к концу года. Исследования показали, что люди в среднем получают полкилограмма за этот период.

Комфортная еда

Когда на дворе становится холоднее, а дни становятся все серее и влажнее, мы не только надеваем шарфы и варежки, но и ищем теплую и сытную пищу. К комфортной пище мы относим блюда, которые могут повысить температуру тела и придать ощущение домашнего уюта. Однако нередко такая пища может увеличивать наше желание есть макарон или супа, увеличивая жир на животе.

Напитки

Яичные и молочные напитки по типу гоголь-моголь или ег-ног достаточно популярны во время зимних праздников. Из-за их вкуса ими легко злоупотреблять, поэтому во время празднований рекомендуется пить много воды, чтобы избежать переедания коктейлей и сохранить свою форму.

Дружественный коллектив

Когда вы встречаетесь с коллегами, они могут делиться с вами вкусными закусками, легко приводящими к накоплению избыточного веса. Имейте под рукой здоровые закуски и время от времени наслаждайтесь лакомством без чувства вины за частый отказ от лакомства.

Сезонное меню в кафе

С наступлением первых признаков смены сезона, большинство кофеен обновляют свое меню и добавляют такие позиции, как заплатка с тыквенными специями или сахарные кофейные напитки со сливками. Вы можете игнорировать вкусовое удовольствие для уменьшения калорий или наслаждаться маленькими радостями в контролируемых пропорциях.

Меньше прогулок на свежем воздухе

Хотя дожди и холод могут повлиять на вашу активность и желание выходить на улицу, однако важно помнить, что даже плохая погода свежий воздух важен для вашего здоровья и счастья. Кроме того, помните, что солнце никуда не девается даже зимой, поэтому пользу от него вы точно сможете получить, в частности мелатонин, гормоном, который регулирует цикл и качество сна.

Эволюция

Исследования доказывают, что у нас есть естественная тенденция есть больше зимой из-за исторического дефицита пищи в этот период. Это может объяснять, почему некоторые из нас хотят переедать в холодное время года, однако важно осознавать, что эти факторы и контролировать размер своих порций.

