10 привычек, которые помогают улучшить эмоциональное самочувствие

Эмоциональное здоровье не менее важно для общего самочувствия, чем физическое, ведь оно влияет на нашу реакцию на стресс и повседневные трудности. Психологи отмечают, что поддерживать его можно с помощью простых привычек, которые легко сделать частью повседневной жизни.

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Среди них – качественный сон, физическая активность, общение с близкими, благодарность и забота о собственных потребностях. Специалисты назвали parade.com 10 таких практик и объяснили, почему они могут быть полезны для эмоционального состояния.

Что такое эмоционально здоровая привычка?

По словам психологов, полезная ежедневная практика помогает лучше регулировать эмоции, развивать самосознание и легче справляться со стрессовыми ситуациями.

"Эмоционально здоровые ежедневные привычки – это небольшие, повторяющиеся, согласованные с ценностями практики, которые улучшают саморегуляцию, саморазвитие и самосознание", – объясняет психолог Айли Карреро Пинедо.

В то же время важно понимать не только то, что именно вы делаете, но и зачем это нужно. Именно осознание цели помогает превратить отдельные действия в неотъемлемую часть повседневной жизни.

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10 самых полезных для эмоций ежедневных привычек

Слушать музыку

Музыка может стать простым способом изменить настроение и снизить уровень напряжения. По словам психолога Камрана Эштехарди, исследования связывают прослушивание музыки со снижением стресса, тревожных и депрессивных симптомов.

Психолог советует иногда не слушать музыку в фоновом режиме, а специально выделять для этого время. Например, можно просто сесть поудобнее и сосредоточиться на любимых композициях вместо бездумного просмотра телефона.

Читать книги

Регулярное чтение также может помогать бороться со стрессом, поддерживать эмоциональное состояние, развивать эмпатию и эмоциональный интеллект.

Если сложно сосредоточиться на книге, психолог советует начинать с того, что действительно интересно. Необязательно выбирать только "полезную" литературу.

"Многие люди считают, что чтение должно быть "продуктивным", и поэтому чтение художественной литературы – это пустая трата времени. Это неправда", – отмечает Эштехарди.

По его словам, художественные произведения могут быть особенно полезны для развития эмпатии и эмоционального интеллекта.

Меньше пользоваться соцсетями

Чрезмерное пребывание перед экраном, особенно во время бесконечного просмотра контента, может негативно сказываться на самочувствии. Поэтому психологи советуют сокращать время, проводимое в социальных сетях, и заменять его другими занятиями.

Среди альтернатив – чтение, музыка или физическая активность. Даже небольшие изменения в повседневном использовании телефона могут помочь освободить время для более полезных занятий.

Практиковать благодарность и осознанность

Ежедневная концентрация на том, за что вы благодарны, может изменить способ восприятия повседневных событий.

"Поиск благодарности и сосредоточение на ней увеличивают вероятность того, что вы её заметите", – объясняет психолог Робин Гудман.

Психологи советуют сделать такую практику частью вечернего ритуала. Перед сном можно спросить себя: что сегодня было сложным, кто меня поддержал и что принесло приятные эмоции.

Не менее важна осознанность – способность замечать то, что происходит с вами именно сейчас. Это помогает лучше понимать собственные переживания и не реагировать на них автоматически.

Проводить время на свежем воздухе

Для положительного влияния на эмоциональное состояние не обязательно отправляться на длительную прогулку. Даже несколько минут на свежем воздухе или у окна могут помочь переключить внимание.

"Отвлечься от своих мыслей, осознать, что существует мир, больший, чем вы сами, может быть полезно", – говорит Гудман.

Двигаться и гулять

Физическая активность помогает снизить накопленный стресс и улучшить настроение. При этом для этого не нужны изнурительные тренировки.

"Движение – это лекарство. Оно снимает накопившийся стресс, меняет настроение и восстанавливает связь с физическими ощущениями", – отмечает психолог Карреро Пинедо.

По её словам, достаточно растяжки дома или 10-минутной прогулки. Чтобы легче выработать привычку, можно, например, выходить на прогулку после обеда.

Важно также обращать внимание на собственное самочувствие после активности, а не только на результат тренировки.

Поддерживать связь с другими людьми

Общение помогает чувствовать принадлежность к сообществу и может снижать стресс. Психологи подчеркивают, что социальные контакты являются важным фактором поддержания психического и эмоционального здоровья.

Для этого не обязательно постоянно встречаться лично. Можно позвонить близкому человеку, написать сообщение, пригласить кого-то на совместную активность или просто сделать комплимент незнакомцу. Даже небольшое доброжелательное взаимодействие может создавать ощущение связи с другими.

Питаться полноценно и пить достаточно воды

Питание и водный баланс напрямую связаны с общим самочувствием, поэтому психологи включили их в число важных привычек для эмоционального здоровья.

"Дефицит питательных веществ, недоедание или обезвоживание могут привести к целому ряду негативных психических, эмоциональных и физических последствий", – объясняет Эштехарди.

В то же время универсального рациона для всех не существует. Если самостоятельно сложно наладить питание, специалист советует обсудить потребности организма с врачом или диетологом. Воду же можно постепенно добавлять в ежедневный рацион, если человек пьет недостаточно.

Соблюдать здоровые привычки сна

Качественный сон имеет большое значение для эмоционального и психического состояния. Недосыпание может сопровождаться усталостью, раздражительностью, грустью и повышенным уровнем стресса.

"Сон оказывает значительное влияние на наше психическое и эмоциональное благополучие", – говорит Эштехарди.

Карреро Пинедо советует ложиться в постель тогда, когда вы действительно чувствуете сонливость. Если заснуть не удается в течение примерно 20 минут, она рекомендует встать и вернуться в постель только тогда, когда снова появится желание спать.

Еще одна полезная привычка – читать перед сном вместо длительного использования телефона.

Регулярно проверять свое эмоциональное состояние

На первое место психологи поставили привычку обращать внимание на себя и свои потребности. Самонаблюдение помогает лучше понимать свои эмоции, замечать триггеры и своевременно реагировать на них.

"Если мы не заглянем в себя, мы не сможем определить свои потребности", – говорит Карреро Пинедо.

Один из простых способов развить этот навык – вести дневник. Психолог советует уделить минуту описанию ситуации, вызвавшей сильные эмоции, затем назвать одну эмоцию и одну потребность и предпринять небольшое действие для её удовлетворения.

Гудман также советует обращать внимание на сигналы тела. Дыхательные упражнения или сознательное расслабление мышц могут помочь успокоиться.

"Поскольку разум и тело взаимосвязаны, более спокойное тело может привести к более спокойному разуму", – отмечает психолог.

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