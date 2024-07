10 привычек, мешающих худеть после 50 лет

После 50 лет поддерживать оптимальную физическую форму чрезвычайно трудно, из-за существенного риска совершить те или иные ошибки во время тренировок и просто в повседневной жизни. Таким образом, даже если вы придерживаетесь диеты и регулярно посещаете спортзал, следует осознавать, что определенные ежедневные действия могут свести на нет все ваши усилия.

Чтобы уже сейчас выглядеть значительно моложе своего возраста, следует избегать вещей, которые портят вашу жизнь. В Eat This, Not That! собрали 10 привычек, от которых следует избавиться, чтобы начать худеть, несмотря на возраст.

Пропускаете тренировку

Для достижения стройности в фитнесе важнее всего быть постоянными и последовательными. Исследования подтверждают, что регулярность выполнения физических упражнений, особенно утром, способствует здоровому контролю веса. Пропуская тренировки, вы рискуете не добиться устойчивых результатов, а потому следует находить способы поддерживать мотивацию.

Строгое соблюдение диеты

Безусловно, соблюдать правильное питание очень важно, однако полное избегание лакомства может быть непродуктивным. Исследования показывают, что время от времени разгрузочные дни могут улучшить гормональный баланс, увеличить приверженность диете и предоставить психологический отдых.

Длинные перерывы в тренировках

Длинные перерывы вредят вашему прогрессу, поскольку требуют времени на восстановление предыдущего уровня. Чтобы избежать этого, сокращайте тренировки до 1-2 раз в неделю во время особого напряжения вместо полного прекращения.

Отсутствие сна

Сон важен для здоровья и поддержания веса, поскольку способствует восстановлению тела и предотвращает чрезмерное накопление жира. Недосыпание может привести к проблемам со здоровьем и увеличению аппетита.

Не мотивируете себя

Чтобы добиться успеха в диете и тренировках, важно верить в себя и не разочаровываться даже тогда, когда у вас что-то не получается. Воспринимайте препятствия как жизненные уроки и продолжайте двигаться к своей цели.

Делаете все сами

Если у вас проблемы с потерей веса, рассмотрите возможность обратиться к профессионалу. Опытный тренер предоставит необходимую поддержку и скорректирует вашу тренировку. Также вы можете обратиться к диетологу, который поможет создать эффективный план для достижения ваших целей.

Занимаетесь только кардио

Силовые тренировки после 50 лет важны для укрепления суставов, костей и мышц, а также для повышения силы и стабильности. Рекомендуется проводить тренировки 2-3 раза в неделю по 30-45 минут.

Впадаете в крайности

Хотя активный спорт полезен здоровью, важно быть разумным и избегать чрезмерной нагрузки, что может привести к травмам и заставить прекратить тренировку на длительное время. Выберите упражнения, которые соответствуют вашим возможностям, чтобы избежать негативных последствий для вашего тела.

Не согреваетесь и не охлаждаетесь

Уменьшение гибкости и подвижности, присущих возрастным изменениям, может стать существенной проблемой. Именно поэтому следует делать разминку во избежание травм. Рекомендуется включать в себя динамические упражнения для разогрева мышц и суставов, а также растяжку для поддержания гибкости.

Используете плохую технику

Даже если вы выполняете легкие упражнения с меньшей нагрузкой, важно овладеть правильной техникой для безопасности и эффективности. Обратитесь к тренеру, который должен научить вас таким приемам.

