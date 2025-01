10 продуктов с высоким содержанием ниацина: преимущества витамина В3

Вы можете не обращать внимание на витамины и питательные вещества в пище, которую употребляете, однако их наличие в рационе может существенно улучшить иммунитет и общее самочувствие. В частности, к таким незаменимым компонентам относится ниацин, более известный как витамин В3.

Видео дня

Ежедневная норма ниацина (16 мг) преобразует пищу в энергию, поддерживает нервы и пищеварение, а также способствует выработке гормонов. Также, он помогает снизить риск сердечных заболеваний, холестерина и даже стимулирует рост волос. Что есть, чтобы получить этот витамин, рассказали в Eat This, Not That.

Миндаль

Миндаль богат L-аргинином, который помогает ускорять сжигание жира и углеводов. Чтобы улучшить свои достижения в зале, попробуйте употреблять этот орех перед тренировками, а также добавляйте его в блюда для подчеркивания вкуса.

Фасоль

Бобовые, в частности белая фасоль содержит устойчивый крахмал, который способствует насыщению и помогает сжигать больше калорий. Полстакана фасоли содержат 10 г белка, которого достаточно для укрепления мышц. Добавляйте этот продукт в первые блюда, салаты или используйте, готовя вегетарианские котлеты.

Коричневый рис

Коричневый рис богат витамином B3 и медленной клетчаткой, что делает его идеальным для похудения. Сварите большую порцию в выходные, чтобы в течение недели готовить быстрые блюда. Используйте его для фаршированного перца или холодных салатов с зерновой основой. Это сэкономит время и добавит полезных веществ в ваш рацион.

Запеченный картофель

Несмотря на стереотипы, белый картофель может стать полезным продуктом в вашем рационе. Он богат ниацином и витамином С, что снижает стресс и прекрасно насыщает. Для приготовления картофеля, избегайте калорийных дополнений, таких как сметана или бекон. Запекайте картофель с оливковым маслом, розмарином и перцем. Так он будет вкусным и полезным для фигуры.

Грибы портобелло

Портобелло — это вариация шампиньонов, известных своим наибольшим содержанием витамина B3, который прекрасно заменяет жирное мясо во время растительной диеты. Для их приготовления достаточно обжарить грибы с оливковым маслом, чесноком, луком, солью и перцем, а перед подачей посыпать тертым пармезаном. Это полезный и вкусный гарнир, который поможет снизить риск развития хронических болезней и контролировать вес.

Арахисовое масло

Арахисовая паста — это отличный источник ниацина для вегетарианцев и мясоедов. Две столовые ложки (примерно 30 г) обеспечивают более четверти суточной нормы витамина В3. Однако выбирайте пасту без сахара, пальмового масла или других искусственных добавок. Она содержит белок, мононенасыщенные жиры и генистеин, который препятствует накоплению жира.

Говядина

Для поддержания веса и здоровья, выбирайте говядину, выкормленную травой. Она содержит меньше калорий и больше жирных кислот омега-3, которые снижают воспаление, улучшают метаболизм и уменьшают риск сердечных болезней. Кроме того, уровень ниацина остается одинаковым в любом типе говядины.

Свиная корейка

Свиная вырезка — это отличный выбор для здоровья и фигуры. Около 85 граммов этого диетического мяса содержат 24 граммов белка, а также меньше жира, чем в куриной грудке. Кроме того, такая порция покрывает почти половину суточной нормы ниацина.

Курица

Около 85 граммов куриного мяса предоставляют почти 50% дневной нормы ниацина. Кроме того, она богата питательными веществами и прекрасно насыщает, благодаря чему помогает лучше контролировать голод. Выбирайте простые рецепты, чтобы поддерживать диету и тратить меньше времени на приготовление.

Тунец в собственном соку

Консервированный тунец является отличным источником ниацина и омега-3, что помогает уменьшить жировые отложения на животе. Он считается рыбой с низким содержанием ртути, которую безопасно употреблять 2-3 раза в неделю. Чтобы сохранить низкую калорийность блюда с тунцом, замените майонез на столовую ложку горчицы, 1/4 стакана греческого йогурта, соль и перец. Такая комбинация будет полезной и вкусной.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему для долгой жизни нужно принимать витамин А.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.