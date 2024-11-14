10 секретов молодости: продукты, которые поддержат вашу физическую форму с возрастом

С возрастом поддержка физической формы становится все более важной для нашего здоровья и самочувствия. Независимо от того, хотите ли вы сохранить активность или преодолеть возрастные изменения, правильное питание может существенно помочь.

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Есть продукты, которые поддерживают мышечную массу, улучшают выносливость и снижают риски различных заболеваний. В этом списке eatthis.com собрало 10 лучших продуктов, которые помогут вам оставаться в отличной физической форме в любом возрасте.

Киноа

Это безглютеновое цельное зерно, богатое белками и клетчаткой, идеально подходит для поддержания и наращивания мышц. Кино также содержит все девять незаменимых аминокислот, включая аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA), важные для роста мышц.

"Добавив киноа в ваш рацион, вы не только поддерживаете мышцы, но и улучшаете уровень холестерина и сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки", - говорит диетолог Триста Бест.

Яйца

Яйца являются прекрасным источником белка, снабжая более шести граммов на одно большое яйцо. Они также богаты холином – важное питательное вещество, которое необходимо для функционирования мышц. "Холин помогает синтезировать ацетилхолин, нейромедиатор, регулирующий мышечную активность", – объясняет Тристу.

Лосось

Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами, способствуют уменьшению мышечной боли и ускоряют восстановление. Лосось также поддерживает общее состояние здоровья и уменьшает риск заболеваний, связанных с возрастом.

Сладкий картофель

Прекрасный источник сложных углеводов, сладкий картофель помогает сохранять энергию для физической активности, улучшает уровень тренировок и помогает избегать резких скачков уровня сахара. Она также богата клетчаткой, что полезно для пищеварения, и содержит питательные вещества, поддерживающие иммунитет и здоровье.

Картофель

Несмотря на плохую репутацию, картофель является ценным источником сложных углеводов, дающих энергию для тренировок. Исследования показывают, что картофель может стимулировать синтез мышечного белка и способствовать восстановлению после физических нагрузок.

Черника

Этот суперпродукт богат антиоксидантами, витамином С и клетчаткой, что делает его отличным средством для борьбы со старением. Черника помогает снижать риск хронических заболеваний, поддерживает здоровье сердца и улучшает когнитивные функции.

Миндаль

Эти орехи содержат большое количество клетчатки, витаминов и полезных жиров, оказывающих противовоспалительное действие. Миндаль поддерживает здоровье сердца, мозга и костей. "Миндаль также является хорошим источником белка, что делает его отличным выбором для перекуса до или после тренировки", – добавляет Триста.

Шпинат

Шпинат – это не только источник железа, который важен для доставки кислорода в мышцы во время физических нагрузок, но и продукт с противовоспалительными свойствами. Это важно для пожилых людей, ведь шпинат помогает поддерживать когнитивные функции и энергию.

Нежирная курица

Курица является идеальным источником белка для восстановления и роста мышц. Она помогает сохранить мышечную массу и поддерживает иммунную функцию благодаря низкому содержанию насыщенных жиров.

Овсянка

Этот сложный углевод обеспечивает долговременную энергию для физических упражнений, а также содержит много клетчатки, что помогает контролировать уровень сахара в крови. Овсянка полезна для здоровья пищеварительной системы и когнитивных функций, что делает ее идеальным выбором для пожилых людей.

Благодаря включению этих продуктов в свой рацион вы сможете сохранить физическую активность и здоровье, даже когда стареете.

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