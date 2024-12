10 советов для диеты с высоким содержанием белка: как ускорить похудение

Ключевую роль в похудении играет белок, поскольку он ускоряет метаболизм и помогает дольше оставаться сытым. Продукты с высоким содержанием белка, такие как яйца, рыба, птица, орехи и семена, способствуют лучшему контролю аппетита и уровня сахара в крови.

При соблюдении белковой диеты именно это облегчает регулирование калорий и поддерживает мышечную массу, необходимую для сжигания жира. Как ускорить похудение и получить лучший эффект от диеты, рассказали в Eat This, Not That.

Не употребляйте только углеводы

Чтобы похудеть, всегда сочетайте углеводы с белками. Это замедлит усвоение сахара, стабилизирует уровень глюкозы в крови и обеспечит ощущение сытости надолго. Например, добавьте яйцо к тосту или творог к фруктам. Кроме того, избегайте углеводов "на голодный желудок".

Держите под рукой быстрые и простые источники белка

Всегда держите под рукой легкие источники белка для полезного перекуса, который пригодится, когда проголодаетесь. Выбирайте консервированную рыбу, порционный сыр, йогурт, творог, индейку, орехи, семечки, ореховую пасту или снеки из нута. Это поможет быстро утолить голод без вреда для здоровья.

Употребляйте вареные яйца

Включение яиц в завтрак может помочь лучше контролировать вес. В частности, одно большое круто сваренное яйцо содержит около 6 г белка и 78 ккал, что делает его отличной закуской для похудения. Варите несколько яиц в неделю и храните их в холодильнике для быстрого перекуса. Это удобно, полезно и способствует длительному ощущению сытости.

Добавляйте белковые продукты в свои блюда

Если еда не насыщает, добавьте в блюда больше белка. Оптимально употреблять не менее 20 г белка во время каждого приема пищи. Это поможет замедлить пищеварение, стабилизировать уровень сахара в крови и надолго обеспечить чувство сытости, предотвращая переедание.

Употребляйте белок после тренировок

После интенсивной тренировки с отягощениями важно съесть источник твердого белка. Это поможет восстановить мышцы и будет способствовать их росту. К тому же белок утолит голод и обеспечит энергию на остаток дня.

Добавьте в рацион белок животного происхождения

При закупке продуктов добавьте в список рыбу, птицу и яйца - это отличные источники животного белка. Они более питательны, чем растительные и содержат больше белка на каждые 28 граммов продукта. Например, в курице около 25 г белка на 100 г, тогда как в тофу только 7 г. Такие продукты лучше обеспечат вас энергией и ощущением сытости.

Употребляйте белок на завтрак

Завтрак - это ключ к энергичному дню, а потому важно сделать его питательным. Добавьте в утреннее меню белки (яйца, творог или греческий йогурт), чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить голод в течение дня. Это поможет избежать переедания и поддержать концентрацию.

Выбирайте варианты с большим содержанием белка

Выбирайте продукты с максимальным количеством белка, например, творог или греческий йогурт. Греческий йогурт содержит вдвое больше белка, чем обычный. Кроме того, обращайте внимание на состав, чтобы получить больше пользы из продуктов.

Выбирайте полноценные формы белка

Вместо протеиновых порошков или коктейлей употребляйте натуральные источники белка, например греческий йогурт. Это лучше насыщает и приносит больше удовольствия. Например, 200 г греческого йогурта содержит около 20 г белка, что можно добавить в различные блюда или смузи для поддержания сбалансированного питания.

Увеличивайте содержание белка

Чтобы увеличить содержание белка в пище, замените обычную муку на миндальную. А также, добавляйте семена, орехи, белковый порошок или греческий йогурт в тесто. Эти простые изменения помогут улучшить пищевую ценность вашего блюда.

