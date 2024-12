10 советов для получения энергии: что вам стоит делать каждое утро

Если вы слишком часто чувствуете усталость, это может быть признаком переработки или проблем со здоровьем, которые требуют внимания и немедленного решения. В частности, здоровые утренние привычки, такие как правильное питание, физическая активность и качественный сон, помогают поддерживать энергию в течение дня.

Что еще может способствовать улучшению самочувствия и помочь избавиться от вялости, рассказали в Eat This, Not That. Повысьте свою активность и обратите внимание на эти факторы, чтобы чувствовать себя бодрее.

Питательный завтрак

Не пропускайте завтрак, поскольку он важен для обеспечения энергией в течение дня. Сбалансированный завтрак с белками, клетчаткой и здоровыми жирами в первые два часа после пробуждения поможет активировать обмен веществ и поддержать постоянный заряд на весь день.

Увлажнение

Достаточная гидратация - это ключ к поддержанию уровня энергии. Вода важна для транспортировки питательных веществ и кислорода к клеткам, что поддерживает метаболизм и энергию. Помните, что обезвоживание может привести к усталости и ухудшению когнитивных функций, настроения и концентрации.

Ограничение кофеина

Избыток кофеина может вызвать временный всплеск энергии, однако который часто сопровождается усталостью. Это также может нарушить сон, что ухудшит ваше состояние в течение дня. Поэтому лучше вместо кофеина пить больше воды, а если хочется разнообразия - выберите специальную воду для детоксикации.

Солнечные ванны

Проводите время на солнце по утрам, чтобы активировать естественное производство витамина D и настроить биологические часы. Это помогает уменьшить выработку мелатонина, улучшая бодрость и качество сна. Кроме того, регулярное пребывание на солнце улучшает энергию и поддерживает здоровый циркадный ритм.

Утренняя активность

Регулярная физическая активность помогает поддерживать уровень энергии в течение дня. Начните с упражнений, которые вам нравится, например, быстрой прогулки утром. Это улучшит настроение, кровообращение и выносливость.

Игнорирование телефона

Избегайте проверки телефона сразу после пробуждения, ведь это отбирает вашу энергию и время. Оставьте телефон в другой комнате, чтобы дать себе время настроиться на день. Так вы сохраните спокойствие и сможете начать день с ясными мыслями.

Медитация

Всего 3-10 минут утренней медитации помогут очистить ум и уменьшить стресс. Выберите спокойное место, желательно на солнце, для лучшего эффекта. Кроме того, во время медитации пополните уровень гидратации, чтобы зарядиться энергией на день.

Музыка

Слушайте любимую музыку во время утренней рутины, чтобы зарядиться энергией и поднять настроение. Музыка помогает уменьшить стресс и повысить уровень эндорфинов. Это простой способ настроиться на отличный день.

Баланс между работой и личной жизнью

Важно установить границы для себя, оставляя утреннее и вечернее время для личного отдыха, чтобы избежать выгорания. Если вы начнете работать сразу после пробуждения, энергия быстро иссякнет к обеду. Поэтому, создайте спокойную утреннюю рутину и завершение рабочего дня вовремя, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Белок

Для отличного начала дня добавьте к завтраку продукты, богатые белками, такие как греческий йогурт, яйца, семена чиа, сыр или арахисовое масло. После тренировки выбирайте быстрые источники белка, например, яйца или стейк с овощами. Если времени мало, готовьте яйца в тортильи, которые удобно взять с собой.

