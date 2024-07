10 советов, которые помогут улучшить гибкость и мобильность

Сильные мышцы и суставы помогают избежать травм, улучшают осанку и увеличивают подвижность, что делает повседневность более комфортной. Поэтому для пожилых людей сохранение гибкости с возрастом является ключевой задачей для здорового старения.

Без достаточной гибкости мышцы могут стать напряженными, вызывая боль и ограничение движения. Что делать, чтобы держать мышцы в тонусе и быть гибкими вне зависимости от вашего уровня физической подготовки, рассказали в Eat This, Not That.

Терпение и настойчивость

Улучшение гибкости требует систематичности и терпения. Чтобы оставаться гибкими и подвижными, важно регулярно выполнять растяжки и отслеживать свой прогресс. Однако будьте добрее к себе и не бойтесь неудач.

Пейте много воды

Поддержание гибкости зависит от должного увлажнения организма, поскольку вода обеспечивает эластичность мышц и соединительных тканей. Рекомендуется пить достаточное количество воды в течение дня, особенно перед и после упражнений на растяжку во избежание напряжения в мышцах и поддержать оптимальную подвижность.

Узнайте свое тело

Во время растяжки важно слушать свое тело и избегать чрезмерной нагрузки во избежание травм и напряжения. Этот подход позволяет постепенно улучшать гибкость без риска здоровья.

Отслеживать прогресс

Для поддержания мотивации отслеживайте свои результаты и любые другие изменения, которые можно заметить со временем. Ведите дневник или делайте заметки на телефоне о своих достижениях. Это поможет помнить о предпринятых шагах и помочь улучшить свои тренировки.

Активная растяжка

Улучшение гибкости включает в себя не только статические растяжения, но и активные упражнения, такие как махи ногами или круги руками. Такие упражнения прорабатывают весь диапазон движений суставов и улучшают упругость мышц, повышая их силу и равновесие, что важно для здорового старения.

Не сравнивайте себя с другими

Не сравнивайте свой уровень гибкости с другими, ведь каждое тело уникально. Сравнение может привести к разочарованию, поэтому сосредоточьтесь на собственном прогрессе. Гордитесь своими достижениями и работайте над личными целями.

Растяжка

Попробуйте разные техники растяжки, чтобы найти наиболее подходящую для вас. Кроме статических растяжений, экспериментируйте с динамическими, активными, баллистическими и изометрическими методами. У каждого из них есть свои преимущества и может помочь повысить гибкость.

Выйти за пределы зоны комфорта

Для заметного улучшения гибкости нужно выходить из зоны комфорта, растягиваясь в разных местах и в любое время. Растяжку можно производить не только в тренажерном зале, но и в постели, за офисным столом или даже в машине. Творческий подход поможет использовать растяжку в течение всего дня.

Слушайте свое тело

Занятия по повышению гибкости, такие как йога или растяжка, должны быть приятными и расслабляющими. Если вы чувствуете боль, посмотрите свою технику. Чтобы избежать травм, следует растягиваться до легкого дискомфорта, но не до чрезмерного растяжения, чтобы избежать травм.

Обратитесь к специалистам

Вспомогательное растяжение – отличный способ безопасно увеличить диапазон движений. Рассмотрите возможность работы с тренером, физиотерапевтом или инструктором по йоге, чтобы разработать эффективную программу. Они помогут вам освоить правильную технику и безопасно прогрессировать, особенно если вы новичок.

