10 советов, которые помогут улучшить результаты диеты

Принцип "ешь меньше - больше двигайся" - не актуален последние 10 лет. На размер наших жировых клеток и объемов тела влияют различные факторы, включая окружающую среду, ментальность, уровень стресса и биология.

Для того чтобы противодействовать возможным препятствиям и эффективно худеть без стресса, существует несколько известных правил. Что именно может помочь избавиться от лишнего веса, сообщили в Eat This, Not That !

Реорганизуйте свою тарелку

Большинство людей считают мясо основным компонентом блюда, однако этот подход немного устарел. Вы можете потреблять ароматные овощи на обед и ужин, добавляя белковые и цельнозерновые гарниры. Такое изменение позволит автоматически потреблять меньше калорий и получать больше витаминов и полезных питательных веществ.

Любите себя

Относитесь к себе с уважением и не идите на поводу своих сиюминутных желаний. Желание переесть должно быть остановлено в зародыше, а вы должны понимать, что только так вы сможете контролировать свои желания и держать ситуацию под контролем.

Мантра

Когда трудно поддерживать силу воли или не презирать себя за свои усилия, попробуйте повторять мантру, которая имеет для вас личное значение. Например, фраза "С каждым днем я чувствую себя сильнее и здоровее" может быть очень эффективной. Мантры могут быть как похожими на йоговские фразы, так и жизненными правилами, такими как мантры для похудения от диетологов.

Слушайте музыку во время тренировки

Чтобы сделать свои тренировки более эффективными, вам понадобится определенный настрой и ритм. Слушайте оживленные песни, а также музыку с мотивационным характером. Найти подходящие треки можно в любом стриминговом сервисе в соответствующей подборке.

Покупайте продукты онлайн

Это один из самых простых способов, который позволит вам выбрать только необходимые продукты и сэкономить средства. Кроме того, таким образом можно сделать ваш поиск необходимых продуктов более предметным и персонализированным, не потратив при этом дополнительного времени и усилий.

Сделайте здоровую пищу удобной

Когда мы спешим или очень голодны, мы склонны есть все, что видим. Поэтому важно сделать здоровую пищу, например фрукты и овощи, наиболее доступными на кухне. Разместите нарезанные овощи на передней полке холодильника, поставьте миску со свежими фруктами на стол, а печенье и чипсы храните на высокой полке или вообще исключите их из дома, чтобы избежать соблазна.

Комендантский час для углеводов

На ужин выбирайте блюда с высоким содержанием белка и жира, а также много волокнистых овощей. Если перекусываете после обеда, отдавайте предпочтение продуктам с высоким содержанием белка и жира, таким как миндаль или творог с 2% молочной жирности. Это помогает избегать углеводов на ночь, что способствует увеличению выделения жиросжигающих гормонов во время сна.

Откажитесь от общественного транспорта и лифта

Делайте больше физической нагрузки, во время своей обычной жизни. То есть, если есть возможность отказаться от быстрого подъема на лифте или вы можете потратить лишние 10 минут на прогулку, вместо катания на общественном транспорте - сделайте это. Это поможет укрепить мышцы, быстрее худеть и укреплять здоровье.

Правило трех дней

Исследование Университета Нового Южного Уэльса в Австралии показало, что употребление нездоровой пищи три дня подряд не только приводит к набору веса и увеличению потребления калорий, но и изменяет микробиоту кишечника, способствуя появлению ожирения. Поэтому важно помнить, что разгрузочные дни должны быть именно днями, а не затягиваться на более долгий период.

Купите новую многоразовую бутылку

Употребление большего количества воды может помочь вам чувствовать себя более сытыми и потреблять меньше калорий. Однако вода из пластиковой бутылки, содержащей бисфенол (BPA), может навредить вашей фигуре. Исследование Гарварда 2011 года показало, что высокий уровень BPA в моче связан с увеличением веса и на 75% более высоким риском ожирения, поэтому следует избегать продуктов с BPA в упаковке.

